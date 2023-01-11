Стойленцев наградили медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени

Награда учреждена в Белгородской области в 2012 году и вручается гражданам за высокие достижения и значительный вклад в развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, и другие заслуги перед регионом.
Александр Николаевич Безручко начал трудовой путь на СГОКе более 40 лет назад помощником машиниста экскаватора. При его активном участии проводились работы по проектированию, строительству и вводу в работу новой горнотранспортной схемы доставки руды на обогатительную фабрику. Безручко ранее был отмечен Почетной грамотой главы администрации города, Почетной грамотой администрации Белгородской области и благодарностью Департамента экономического развития Белгородской области, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Сергей Анатольевич Зудов трудится на СГОКе 25 лет. Большую часть времени он проработал машинистом конвейера участка горно-вскрышного комплекса «Стойленский-2». За плодотворную работу он был награжден благодарностью главы администрации Старооскольского городского округа, благодарностью Департамента экономического развития Белгородской области и Почетной грамотой губернатора области.
Почетные звания, благодарности и медали получили более 30 представителей различных сфер деятельности региона — сельхозработники, ученые, деятели искусств и т. д. Церемония награждения заслуженных людей области прошла в белгородской филармонии.
Для справки: в 2022 году ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами отметили более 475 работника комбината.