Стойленцев наградили медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени

Александр Николаевич Безручко начал трудовой путь на СГОКе более 40 лет назад помощником машиниста экскаватора. При его активном участии проводились работы по проектированию, строительству и вводу в работу новой горнотранспортной схемы доставки руды на обогатительную фабрику. Безручко ранее был отмечен Почетной грамотой главы администрации города, Почетной грамотой администрации Белгородской области и благодарностью Департамента экономического развития Белгородской области, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.