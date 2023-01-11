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Стало известно, с чем связаны взрывы под Белгородом

Сегодня, 12:10
Фото: Bel.ru

Власти объяснили причину громких звуков под Белгородом

О том, что в Яковлевском горокруге шумно, сообщили местные жители. С чем связаны звуки, объяснили в пресс-службе администрации Яковлевского горокруга.

Днём 11 января жители Яковлевского горокруга сообщили, что на территории муниципалитета было громко. В местной администрации ответили, что причиной шума были взрывные работы на полигоне. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.

Вместе с тем СМС-сообщения с предупреждением об обстреле ранее получили жители Старого Хутора в Валуйском горокруге. Подробности не известны. О последствия на земле также ничего не сообщалось.

Под обстрел ранее попало Шебекино. Накануне пострадали шесть человек, одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

А утром 9 января громко было в Белгороде и Белгородском районе — сработала система ПВО.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Полигон#Взрывы
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