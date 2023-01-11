Стало известно, с чем связаны взрывы под Белгородом

Днём 11 января жители Яковлевского горокруга сообщили, что на территории муниципалитета было громко. В местной администрации ответили, что причиной шума были взрывные работы на полигоне. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.
Вместе с тем СМС-сообщения с предупреждением об обстреле ранее получили жители Старого Хутора в Валуйском горокруге. Подробности не известны. О последствия на земле также ничего не сообщалось.
Под обстрел ранее попало Шебекино. Накануне пострадали шесть человек, одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.
А утром 9 января громко было в Белгороде и Белгородском районе — сработала система ПВО.