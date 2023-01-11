Стали известны новые причины подтопления канализацией ЖК «Лимон» под Белгородом

В начале ноября прошлого года жители ЖК «Лимон» в Дубовом сообщили губернатору о проблемах с канализацией. По их словам, канализация затапливает территорию жилого комплекса. Тогда губернатор заявил, что в жилом комплексе произошёл конфликт между собственником и управляющей компанией.
Позже стало известно, что ГУП «Белоблводоканал» и администрация посёлка заключили договор на аварийное обслуживание системы водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили на днях «Бел.Ру» в водоканале, системы водоснабжения и водоотведения ЖК «Лимон» не являются частью централизованной системы, которую обслуживает водоканал. Собственником сетей водоснабжения и водоотведения жилого комплекса является застройщик. Плановое техническое обслуживание, аварийный и капремонт сетей комплекса является обязанностью собственника: «Учитывая, что в работе систем происходят постоянные сбои, можно сделать вывод об отсутствии своевременного обслуживания сетей и объектов со стороны собственника».
В водоканале также напомнили, что ранее в регионе часто применялась практика, когда застройщики на своих землях строили ЖК с автономными системами водоснабжения (внутрирайонные водозаборы). Системы эти строились без проектов, кустарным способом и с нарушением всех существующих норм. После продажи квартир и домов застройщики бросали сети и объекты водопроводно-канализационного хозяйства, не передав их в эксплуатирующую организацию, а жители оставались один на один с коммунальными проблемами, добавили в водоканале.
Таких примеров строительства достаточно по всей Белгородской области. И сейчас правительство области, ГУП «Белоблводоканал» и прокуратура области пытаются совместно распутать огромный клубок проблем с такими застройщиками.
Белоблводоканал
Что касается ситуации с ЖК «Лимон», власти района приняли решение ввести режим ЧС на этой территории. Согласно данному режиму, к работам на чужом имуществе без участия собственника могут быть допущены третьи лица. После этого водоканал и получил возможность ремонтировать сети и объекты комплекса.
После введения режима ЧС с администрацией Дубовского сельского поселения был заключён договор аварийного обслуживания сетей. В соответствии с ним водоканал выполняет только аварийные работы, на которые поступила заявка от главы администрации Дубовского сельского поселения.
Белоблводоканал
В облводоканале также отметили, что за последние месяцы жители ЖК постоянно жаловались на изливы канализационных стоков на рельеф. Причиной этих изливов, по данным организации, является не просто отсутствие должного обслуживания или засор трубопровода, а целый ряд нарушений, допущенных при строительстве и эксплуатации системы. В качестве подтверждения этого заявления водоканал приводит следующие аргументы: во-первых, канализационный трубопровод находится под фундаментом здания, который деформировал его, и теперь стоки не могут свободно проходить по трубе. Во-вторых, на протяжении долгого времени не работала канализационная насосная станция: электрический кабель КНС в своё время не был изолирован должным образом и располагался на земле, на открытой местности. При такой эксплуатации кабель был повреждён, а станция — обесточена.
29 декабря сотрудники РЭС кабель восстановили, а после этого водоканал запустил КНС в работу. Однако станция продолжает работать с перебоями — работе мешают засоры оборудования и заиливание станции.
На сегодняшний день КНС требует тщательной полноценной прочистки с применением спецтехники, а собственник не предусмотрел подъездных путей к объекту. КНС находится на крутом склоне балки, и тяжелая спецтехника водоканала просто не может подъехать и разместиться для проведения работ, а очистка в ручном режиме невозможна.
Белоблводоканал
Периодический запуск остановившейся станции выполняет водоканал.
«Ситуацию с водоснабжением и водоотведением ЖК „Лимон“, а также правовые вопросы эксплуатации и передачи сетей должен решать именно собственник и застройщик. Водоканал в данной ситуации выступает не более чем организацией, оказывающей услуги для администрации населённого пункта по аварийному ремонту систем», — подчёркивают в водоканале.
На днях с «Бел.Ру» также связался застройщик жилищного комплекса «Лимон» Павел Тапашиди. По словам Тапашиди, 29 декабря водоканал устранил аварию, всё почистил и канализация в ЖК снова работает. Также застройщик добавил, что за сетями нужно следить и чистить их раз в три месяца.
Напомним, что ранее Павел Тапашиди рассказал редакции, что проблемы в жилом комплексе начались после прихода управляющей компании «Мир Сервис». При вводе в эксплуатацию многоквартирных домов в ЖК «Лимон» с 2017 года ими управляла УК ООО «ПСК ГлавБелСтрой». С октября 2020 года на основании решений общих собраний собственников помещений МКД обслуживало ООО «УК „БелМир“». С апреля 2021 года и по настоящее время дома обслуживает ООО «УЭР Мир Сервис».
Последняя авария, связанная с подтоплением территории канализацией, произошла из-за того, что сети никто не чистил, заверял Тапашиди.
«Люди сбрасывают тряпки, прокладки, забиваются колодцы. Самая большая проблема — салфетки, они не растворяются. Всё забивается. Но за полтора года никто там ничего ни разу не делал. Там нужно почистить колодцы и КНС», — отмечал тогда Тапашиди.
Застройщик также подчёркивал, что УК «Мир Сервис» обслуживать сети отказалась, сославшись на то, что водонапорная башня им не принадлежит.
В правительстве области «Бел.Ру» также подтверждали, что засор сети водоотведения произошёл в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания сетей, а также в связи с необходимостью восстановления подачи электроэнергии на КНС.
Также ранее сообщалось, что коммуникации передадут в собственность региона. Всё имущество закрепят на праве хозяйственного ведения за министерством земельных и имущественных отношений области.