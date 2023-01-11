Стали известны новые причины подтопления канализацией ЖК «Лимон» под Белгородом

В облводоканале также отметили, что за последние месяцы жители ЖК постоянно жаловались на изливы канализационных стоков на рельеф. Причиной этих изливов, по данным организации, является не просто отсутствие должного обслуживания или засор трубопровода, а целый ряд нарушений, допущенных при строительстве и эксплуатации системы. В качестве подтверждения этого заявления водоканал приводит следующие аргументы: во-первых, канализационный трубопровод находится под фундаментом здания, который деформировал его, и теперь стоки не могут свободно проходить по трубе. Во-вторых, на протяжении долгого времени не работала канализационная насосная станция: электрический кабель КНС в своё время не был изолирован должным образом и располагался на земле, на открытой местности. При такой эксплуатации кабель был повреждён, а станция — обесточена.