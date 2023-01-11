Эксперты пророчат слияние некоторых российских регионов

У данной реформы есть как и сторонники, так и противники. Некоторые специалисты считают, что при объединении случится катастрофа: реорганизация, увольнения, потери в зарплате. Люди и так находятся в стрессовом состоянии, а объединение приведёт к ещё большему беспокойству.