Эксперты пророчат слияние некоторых российских регионов

Эксперты предполагают, что в России может произойти слияние некоторых регионов. Вероятно, будут созданы агломерации вокруг мощных субъектов РФ.
Причиной называют ухудшение экономической ситуации. С ним было бы проще справиться укрупнённым регионам, считают специалисты. Орловской области, например, пророчат слияние с Воронежской, а Брянской — с Калужской.
О том, что стоит «присоединить» регионы, ещё в 2021 году говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Официального подтверждения слияния регионов не было, но разговоры об этом уже звучали.
На практике территориальных границ субъекты РФ не должны изменить. Просто появится новый формат экономического хозяйствования через макрорегионы.
Предполагается, что в России к 2030 году появится 41 агломерация. Объединение не потребует никаких референдумов, однако у губернаторов могут отобрать часть полномочий и начать объединять ведомства.
У данной реформы есть как и сторонники, так и противники. Некоторые специалисты считают, что при объединении случится катастрофа: реорганизация, увольнения, потери в зарплате. Люди и так находятся в стрессовом состоянии, а объединение приведёт к ещё большему беспокойству.