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«Союз ветеранов Белогорья» предложил утвердить новые льготы для участников боёв

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Организация направила письмо в приёмную губернатора с предложением рассмотреть дополнительные льготы для ветеранов, живущих в Белгородской области. Помимо этого, союз поделился инициативой сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий.

В письме от 11 января 2023 года председатель БРОО «Союз ветеранов Белогорья» Алексей Каргапольцев предлагает ввести дополнительные льготы для ветеранов боевых действий, проживающих в регионе.

Среди инициатив — сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, предоставить льготы на уплату налогов на имущество физических лиц, а также отменить земельный налог. Помимо этого, дату 1 июля «Союз ветеранов Белогорья» предлагает установить как региональный День ветеранов боевых действий.

Письмо направили в приёмную губернатора Вячеслава Гладкова. Авторы инициативы настроены тем самым поддержать поручение президента, в котором указано разработать поправки о гарантии льгот и компенсаций для участников боевых действий.

В декабре председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков уже предложил на законодательном уровне приравнять пограничников к участникам боевых действий. 

Депутаты предложили приравнять пограничников к участникам боевых действий
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Союз ветеранов Белогорья#Предложение#День ветеранов боевых действий
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