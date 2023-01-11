«Союз ветеранов Белогорья» предложил утвердить новые льготы для участников боёв

В письме от 11 января 2023 года председатель БРОО «Союз ветеранов Белогорья» Алексей Каргапольцев предлагает ввести дополнительные льготы для ветеранов боевых действий, проживающих в регионе.
Среди инициатив — сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, предоставить льготы на уплату налогов на имущество физических лиц, а также отменить земельный налог. Помимо этого, дату 1 июля «Союз ветеранов Белогорья» предлагает установить как региональный День ветеранов боевых действий.
Письмо направили в приёмную губернатора Вячеслава Гладкова. Авторы инициативы настроены тем самым поддержать поручение президента, в котором указано разработать поправки о гарантии льгот и компенсаций для участников боевых действий.
В декабре председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков уже предложил на законодательном уровне приравнять пограничников к участникам боевых действий.