«Союз ветеранов Белогорья» предложил утвердить новые льготы для участников боёв

Среди инициатив — сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, предоставить льготы на уплату налогов на имущество физических лиц, а также отменить земельный налог. Помимо этого, дату 1 июля «Союз ветеранов Белогорья» предлагает установить как региональный День ветеранов боевых действий.