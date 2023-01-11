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Школам Белгородской области передали 31 новый автобус

Сегодня, 14:29
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Транспорт отправят в образовательные учреждения 13 муниципалитетов. Всего в 2023 году автопарк пополнят 80 автобусов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

11 января на площадке возле «Белгород Арены» губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса. Транспорт отравится в 13 районов. 

В 2023 году школам Белгородской области планируется передать 80 новых автобусов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Комфортабельные автобусы обеспечат подвоз детей на занятия и обратно домой, а также будут возить учащихся на экскурсии, мероприятия, олимпиады и экзамены. 

Глава региона отметил, что уже отправлена дополнительная заявка на 200 школьных автобусов, так как необходимость в них сохраняется. Ожидается решение по этому вопросу.

В конце года правительство Белгородской области сообщило, что все школьные автобусы региона подключены к системе охраны Росгвардии. При чрезвычайных ситуациях водитель сможет, нажав на кнопку, оперативно вызвать экипаж быстрого реагирования. К этой системе будут подключены и новые автобусы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородские школьные автобусы подключили к системе охраны Росгвардии
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школьные автобусы
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