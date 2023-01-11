Школам Белгородской области передали 31 новый автобус

В 2023 году школам Белгородской области планируется передать 80 новых автобусов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Комфортабельные автобусы обеспечат подвоз детей на занятия и обратно домой, а также будут возить учащихся на экскурсии, мероприятия, олимпиады и экзамены.