Школам Белгородской области передали 31 новый автобус

11 января на площадке возле «Белгород Арены» губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса. Транспорт отравится в 13 районов.
В 2023 году школам Белгородской области планируется передать 80 новых автобусов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Комфортабельные автобусы обеспечат подвоз детей на занятия и обратно домой, а также будут возить учащихся на экскурсии, мероприятия, олимпиады и экзамены.
Глава региона отметил, что уже отправлена дополнительная заявка на 200 школьных автобусов, так как необходимость в них сохраняется. Ожидается решение по этому вопросу.
В конце года правительство Белгородской области сообщило, что все школьные автобусы региона подключены к системе охраны Росгвардии. При чрезвычайных ситуациях водитель сможет, нажав на кнопку, оперативно вызвать экипаж быстрого реагирования. К этой системе будут подключены и новые автобусы.