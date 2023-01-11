Семья военного пенсионера из Белгородской области полгода ждёт памятник на его могилу

Как рассказала женщина, её муж, Александр Азаров, — военный пенсионер 1952 года рождения. Умер белгородец 12 июня. С тех пор, по словам Ирины, памятник на его могиле так и не появился.
Военный комиссариат Нового Оскола до сих пор не может установить памятник. Там мне всё время дают отговорки: то мобилизация, то призыв. А по моему вопросу ничего не решается.
Ирина Азарова
Корреспонденты «Бел.Ру» связались с военкоматом Новооскольского и Чернянского районов. В приёмной нам сообщили следующее:
Человек, который занимался памятниками, уволился. На её место какое-то время никого не было, и буквально вчера вышел на работу человек, который будет этим заниматься. В ближайшее время она начнёт обзванивать людей. Понимаете, полгода не было человека — но она уже начала разгребать всё. Плюс первые дни, понимаете, ей ещё нужно подучиться.
Также нам сообщили, что по данному вопросу лучше всего обратиться к военному комиссару лично. К сожалению, тот заболел — связаться с ним журналистам предложили через неделю.
Кроме того, в военкомате ответили, что никаких жалоб по теме несвоевременной установки памятников им не поступало.