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Семья военного пенсионера из Белгородской области полгода ждёт памятник на его могилу

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница Белгородской области Ирина Азарова. Женщина пожаловалась, что памятник её умершему мужу-военному пенсионеру не могут поставить с июня прошлого года.

Как рассказала женщина, её муж, Александр Азаров, — военный пенсионер 1952 года рождения. Умер белгородец 12 июня. С тех пор, по словам Ирины, памятник на его могиле так и не появился.

Военный комиссариат Нового Оскола до сих пор не может установить памятник. Там мне всё время дают отговорки: то мобилизация, то призыв. А по моему вопросу ничего не решается.
Ирина Азарова

Корреспонденты «Бел.Ру» связались с военкоматом Новооскольского и Чернянского районов. В приёмной нам сообщили следующее:

Человек, который занимался памятниками, уволился. На её место какое-то время никого не было, и буквально вчера вышел на работу человек, который будет этим заниматься. В ближайшее время она начнёт обзванивать людей. Понимаете, полгода не было человека — но она уже начала разгребать всё. Плюс первые дни, понимаете, ей ещё нужно подучиться.

Также нам сообщили, что по данному вопросу лучше всего обратиться к военному комиссару лично. К сожалению, тот заболел — связаться с ним журналистам предложили через неделю.

Кроме того, в военкомате ответили, что никаких жалоб по теме несвоевременной установки памятников им не поступало. 

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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Новый Оскол#Военкомат#Пенсионер#Памятник#Кладбище#Жалоба
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