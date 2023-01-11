«Сад любви» в Белгородской области раздавила сельхозтехника

В 2016 году местные жители и специалисты высадили молодые деревья, однолетники и многолетники на территории в 6 гектаров, ухаживали за ними и облагораживали место. Идею создания мини-парка поддержал бывший губернатор области Евгений Савченко. Оценили место и молодожёны, которые приезжали в «Сад любви» под Прохоровкой, чтобы засвидетельствовать свои отношения и сфотографироваться на память.