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«Сад любви» в Белгородской области раздавила сельхозтехника

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
Сад заложили ещё при экс-губенаторе Евгении Савченко. Белгородцы переживают о будущем участка: его уже успела повредить техника, рассказала жительница региона Вячеславу Гладкову.

Жительница Прохоровского района выразила беспокойство земляков за судьбу «Сада любви». Он пострадал при уборке сельскохозяйственных угодий — техника поломала кустарники, саженцы. 

В 2016 году местные жители и специалисты высадили молодые деревья, однолетники и многолетники на территории в 6 гектаров, ухаживали за ними и облагораживали место. Идею создания мини-парка поддержал бывший губернатор области Евгений Савченко. Оценили место и молодожёны, которые приезжали в «Сад любви» под Прохоровкой, чтобы засвидетельствовать свои отношения и сфотографироваться на память.

Белгородка обратилась к главе региона с просьбой восстановить сад, пересмотреть правовой статус участка и сделать его общественной территорией.

Вячеслав Гладков ответил, что в 2016 году участок под проект официально не выделялся. Сейчас он находится в аренде у частной компании и в залоге у банка. Поэтому администрации потребуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации и решить вопрос в рамках правового поля.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Сад любви#Техника#Уборка#Восстановление#Вячеслав Гладков
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