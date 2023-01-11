Роскачество займется работой по сертификации халяльной продукции и услуг

Эксперты отмечают, что нынешний ежегодный оборот индустрии халяль в мире превышает 2 трлн долларов. Эта отрасль является самой динамично развивающейся: темпы ее роста в последнее время достигают не менее 5% в год. Более того, благодаря увеличению исламского населения в мире к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной продукции в мире.