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Роскачество займется работой по сертификации халяльной продукции и услуг

Сегодня, 18:42
Фото: pxhere.com
Национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг будет создан в России на базе Роскачества.

К основным задачам центра будут относиться: разработка перечня отечественных национальных стандартов халяль с учетом фактора гармонизации с международными стандартами, а также снижение расходов производителей на сертификацию благодаря признанию национальных сертификатов в других странах мира. Работа центра также включит в себя стандартизацию, сертификацию, отслеживание качества продукции, а также продвижение сертифицированной российской халяльной продукции на внутреннем рынке и за границей. Об этом пишет newsnn.ru.

«Уверен, что совместная работа Росконгресса и Роскачества в этой области позволит на площадке ПМЭФ-2023 организовать продвижение российской сертифицированной халяльной продукции, обсудить ряд вопросов в экономической сфере, в том числе способы ее продвижения, а также расширить сотрудничество России с другими странами и международными организациями исламского мира», — сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Эксперты отмечают, что нынешний ежегодный оборот индустрии халяль в мире превышает 2 трлн долларов. Эта отрасль является самой динамично развивающейся: темпы ее роста в последнее время достигают не менее 5% в год. Более того, благодаря увеличению исламского населения в мире к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной продукции в мире.

«России за последние три года удалось в два раза нарастить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. При этом Россия не планирует останавливаться только на странах Ближнего Востока, — отметил руководитель АНО „Российская система качества“ (Роскачество) Максим Протасов. — К 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны должен достичь 400 млн долларов, а к 2030-му — 700 млн долларов. Деятельность нового национального центра компетенций, безусловно, сформирует доверие к халяльной продукции отечественных и международных потребителей». 

Объединение возможностей Роскачества и Фонда Росконгресс сформирует необходимые условия для усиления развития темы «халяль», чтобы эксперты смогли разработать отечественную методологию производства халяльной пищевой продукции и довести ее до требуемых уровней регулирования безопасности и качества, которые приняты в основных секторах пищевой промышленности.

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