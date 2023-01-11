Приграничье Белгородской области вновь попало под обстрел ВСУ

Жителям Старого Хутора в Валуйском горокруге пришли предупреждения об обстреле. Людей просят спуститься в укрытия. Подробностей по ситуации пока не было.
Старый Хутор не раз попадал под обстрел ВСУ. В начале декабря осколки повредили пять частных домовладений, ДК, детский сад и школу. Спустя несколько дней село вновь попало под обстрел.
Накануне под огнём ВСУ оказалось Шебекино. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятерым пострадавшим помогли на месте. Повреждения получили шесть частных домовладений и пять МКД, хозпостройка.