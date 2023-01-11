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Приграничье Белгородской области вновь попало под обстрел ВСУ

Сегодня, 11:17
Фото: Bel.ru
Рассылка с предупреждением уйти в укрытия приходит жителям Старого Хутора. Село находится в приграничном Валуйском горокруге, оно не раз попадало под обстрел. Подробностей по ситуации пока нет.
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Обстрел

Жителям Старого Хутора в Валуйском горокруге пришли предупреждения об обстреле. Людей просят спуститься в укрытия. Подробностей по ситуации пока не было. 

Старый Хутор не раз попадал под обстрел ВСУ. В начале декабря осколки повредили пять частных домовладений, ДК, детский сад и школу. Спустя несколько дней село вновь попало под обстрел

Накануне под огнём ВСУ оказалось Шебекино. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятерым пострадавшим помогли на месте. Повреждения получили шесть частных домовладений и пять МКД, хозпостройка. 

Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор#Обстрел ВСУ#Смс#Рассылка#Предупреждение#Подвал#Укрытия
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