При строительстве Белгородской засечной черты населённый пункт оказался на передовой

В вечернем прямом эфире губернатору области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местного жителя касательно строительства засечной черты. Её расположили за населённым пунктом, который остался на передовой. Белгородца волнует разумность такого строительства, ведь по итогу населённый пункт остался незащищённым.
Но Вячеслав Гладков успокоил жителя и объяснил, что всё было сделано по плану.
Есть оперативная обстановка, которая не позволяет провести черту вдоль границы, поэтому строительство было согласовано с министерством обороны. Нахождение отдельных населённых пунктов или хозяйств впереди или сзади засечной черты не значит, что кто-то кого-то бросил. Она нам нужна, чтобы отрезвить врагов, которые задумают что-то нехорошее. Но, надеюсь, этого не произойдёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что к строительству засечной черты в Белгородской области приступили в конце ноября 2022 года.