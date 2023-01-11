При строительстве Белгородской засечной черты населённый пункт оказался на передовой

В вечернем прямом эфире губернатору области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местного жителя касательно строительства засечной черты. Её расположили за населённым пунктом, который остался на передовой. Белгородца волнует разумность такого строительства, ведь по итогу населённый пункт остался незащищённым.