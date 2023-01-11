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Под Белгородом продают особняк с летней кухней в русском стиле за 60 млн рублей

Сегодня, 09:22
Фото: Авито
Дом расположен в селе Нижний Ольшанец в Белгородской районе. Объявление появилось на «Авито».
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Роскошь

В Белгородском районе на продажу выставили двухэтажный дом общей площадью 311 кв. м. Площадь всего участка составляет 30 соток. Дом был построен в 2013 году.

По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт. На первом этаже здания расположен гараж на две машины, кухня, обеденная зона, гостиная, кабинет. На втором этаже — три спальни и гардеробные комнаты.

Кроме того, на территории участка находится двухэтажный гостевой дом, в котором обустроена кухня и зона отдыха. Также на участке расположена баня с купелью, бильярдным столом и спальней.

Фото: Авито

Летняя кухня выполнена в русском стиле, следует из описания к объявлению. В кухне расположена печь-мангал, кухонный гарнитур и большой обеденный стол.

Также продавец заверяет, что на участке выполнен ландшафтный дизайн, на газоне установлена система полива. На участке есть бассейн и теплица. Автор объявления обещает оставить новому покупателю всю мебель.

Стоимость дома в селе приграничного района продавец оценил в 60 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Особняк#Продажи#Авито#Объявление#Роскошь#Всегда актуально
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