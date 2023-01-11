Под Белгородом продают особняк с летней кухней в русском стиле за 60 млн рублей

В Белгородском районе на продажу выставили двухэтажный дом общей площадью 311 кв. м. Площадь всего участка составляет 30 соток. Дом был построен в 2013 году.
По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт. На первом этаже здания расположен гараж на две машины, кухня, обеденная зона, гостиная, кабинет. На втором этаже — три спальни и гардеробные комнаты.
Кроме того, на территории участка находится двухэтажный гостевой дом, в котором обустроена кухня и зона отдыха. Также на участке расположена баня с купелью, бильярдным столом и спальней.
Летняя кухня выполнена в русском стиле, следует из описания к объявлению. В кухне расположена печь-мангал, кухонный гарнитур и большой обеденный стол.
Также продавец заверяет, что на участке выполнен ландшафтный дизайн, на газоне установлена система полива. На участке есть бассейн и теплица. Автор объявления обещает оставить новому покупателю всю мебель.
Стоимость дома в селе приграничного района продавец оценил в 60 млн рублей.