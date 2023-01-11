Переодетых в Дедов Морозов белгородских мотоциклистов заподозрили в экстремизме

В Белгородском районе колонной по улицам проехали Деды Морозы на мотоциклах. Около 10 энтузиастов решили поддержать новогоднее настроение горожан — украсили байки и организовали праздничный мотопарад.
Вскоре после акции организаторам стали приходить предупреждения о том, что участники пробега нарушили установленный порядок организации и проведения митингов и других публичных мероприятий. Напомнили байкерам и о том, что они не поставили в известность полицейских.
Также в предостережении содержалось напоминание о недопустимости пропаганды терроризма и экстремизма и об обязанности организаторов массовых мероприятий обеспечивать безопасность на месте их проведения.
«Фонарь» отметил, что в предостережении была ссылка на губернаторское постановление об ограничении массовых мероприятий из-за коронавируса, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью в регионе беспокойства сейчас не вызывает.