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Переодетых в Дедов Морозов белгородских мотоциклистов заподозрили в экстремизме

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Молодые люди организовали праздничный мотопарад: они переоделись в Дедов Морозов и украсили мотоциклы мишурой. Через несколько дней к участникам новогодней акции пришли полицейские, сообщили в телеграм-канале «Старый Оскол № 1».

В Белгородском районе колонной по улицам проехали Деды Морозы на мотоциклах. Около 10 энтузиастов решили поддержать новогоднее настроение горожан — украсили байки и организовали праздничный мотопарад. 

Вскоре после акции организаторам стали приходить предупреждения о том, что участники пробега нарушили установленный порядок организации и проведения митингов и других публичных мероприятий. Напомнили байкерам и о том, что они не поставили в известность полицейских.

Также в предостережении содержалось напоминание о недопустимости пропаганды терроризма и экстремизма и об обязанности организаторов массовых мероприятий обеспечивать безопасность на месте их проведения.

«Фонарь» отметил, что в предостережении была ссылка на губернаторское постановление об ограничении массовых мероприятий из-за коронавируса, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью в регионе беспокойства сейчас не вызывает. 

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Мотопарад#Байкеры#Полиция#Ковид#Митинг#Экстремизм
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