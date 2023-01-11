От ковида за два года пандемии умерли 13 беременных белгородок и четверо младенцев

В Белгородской области за два года пандемии от коронавируса умерли 13 беременных женщин и четверо новорождённых детей. По сравнению со здоровыми пациентками, роженицам с подтверждённым ковидом чаще делают кесарево сечение. У них с большей вероятностью рождаются дети с низкой массой тела и выше шанс преждевременных родов, отметили в минздраве.