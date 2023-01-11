От ковида за два года пандемии умерли 13 беременных белгородок и четверо младенцев

В Белгородской области за два года пандемии от коронавируса умерли 13 беременных женщин и четверо новорождённых детей. По сравнению со здоровыми пациентками, роженицам с подтверждённым ковидом чаще делают кесарево сечение. У них с большей вероятностью рождаются дети с низкой массой тела и выше шанс преждевременных родов, отметили в минздраве.
По статистике ведомства 31,3% беременных с ковидом попадают в реанимацию. 4% пациенток подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 2,7% рожениц с тяжёлым течением болезни погибает.
В белгородском минздраве поясняют, что при неблагоприятном развитии событий около трети новорождённых появляются на свет с дыхательной недостаточностью — это широкий воспалительный процесс в лёгких. Каждый четвёртый малыш рождается с низкой массой тела, у 1,4% регистрируют асфиксию. В 43% случаев новорождённых сразу после родов отправляют в отделение интенсивной терапии, а смертность составляет 2,2%.
Предотвратить осложнения при родах и послеродовом периоде можно, если вовремя сделать прививку от ковида. Вакцинация не опасна для беременных и не влияет негативно на развитие плода, заявили в минздраве. Ведомство рекомендует прививаться отечественными препаратами (например, «Гам-Ковид-Вак») после 22 недель беременности.