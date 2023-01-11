На восьмой день нового года под обстрелом оказалось село Новая Таволжанка. Один из снарядом попал в ангар по выращиванию птицы. Также смс-сообщения об обстрелах в этот день получали жители сёл Муром, Красное и Щетиновка. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.