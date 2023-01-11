Новогодние каникулы выдались для жителей Белгородской области не самыми спокойными. Едва ли не с боем курантов регион обстреляли ВСУ, в авариях погибли несколько человек, в том числе ребёнок. Мы собрали наиболее значимые ЧП в начале 2023 года.
Чуть позже сообщения об обстреле начали получать жители Шебекино. В результате обстрела горокруга повреждения получили несколько домовладений. В основном были выбиты окна, посечены или выбиты заборы, фасады домов и хозпостройки.
2 января под обстрелом оказалось село Муром Шебекинского горокруга. Раненых и погибших не было. В двух частных домах повредились крыши и были выбиты окна. Также повреждения получил автомобиль.
Удар также пришёлся на кладбище. Украинские снаряды разрушили около 15 могил.
Во второй день 2023 года под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Снаряды выбили окна в частном доме, посекли фасад и забор. Также были повреждены линии электропередачи.
3 января ЧП произошло в Борисовском районе. Местный житель не остановился по требованию часового, в результате получил огнестрельное ранение в ногу. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу.
На восьмой день нового года под обстрелом оказалось село Новая Таволжанка. Один из снарядом попал в ангар по выращиванию птицы. Также смс-сообщения об обстрелах в этот день получали жители сёл Муром, Красное и Щетиновка. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
В новогоднюю ночь в Белгородской области произошло пять пожаров. В результате происшествия никто не пострадал.
31 декабря в 15:15 пожар произошёл в жилом доме в Валуйках. Огнём была повреждена одна из комнат дома. Причиной происшествия мог стать поджог.
За десять минут до начала Нового года пожар произошёл в неэксплуатируемом здании на проспекте Славы в Белгороде. Предполагаемая причина происшествия — внесённый источник зажигания.
2 января пожар произошёл в квартире в микрорайоне «Радужный» в посёлке Северный. В результате пострадали два человека. Квартира была полностью охвачена огнём.
Утром 6 января возгорание зафиксировали в многоэтажке по улице Губкина в Белгороде. Загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Пострадавших не было.
2 января в Прохоровском районе Renault Logan на высокой скорости съехал на обочину и опрокинулся. Водитель иномарки, 45-летний мужчина, погиб на месте.
В этот же день в Старом Осколе в аварии пострадала 18-летняя девушка. Она на Hyundai Elantra наехала на бордюрный камень и врезалась в опору ЛЭП.
Также ранения 2 января получили два пешехода. В Старом Осколе под колёса авто попал 56-летний мужчина. А в Губкине машина сбила 31-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходы переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.
Ранним утром 3 января ДТП произошло на кольце «Ротонда». Иномарка наехала на бордюр и опрокинулась. Это произошло из-за того, что 42-летний водитель ехал на высокой скорости по круговому перекрёстку.
5 января в 12:50 на трассе в Шебекинском горокруге погибли четыре человека — водители и пассажиры авто. Chevrolet Niva и ВАЗ-2110 сошлись в лобовом столкновении.
В Рождество около 16:30 на железнодорожном переезде со светозвуковой сигнализацией столкнулись «Лада Калина» и локомотив без прицепленных вагонов. В результате ДТП скончался 11-летний мальчик, пассажир «Калины». Его мать, которая была за рулём авто, не пострадала. Также в больницу попала 61-летняя пассажирка машины.