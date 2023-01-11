Обстрел белгородского села, экологическая катастрофа, переселение: итоги дня

Очередной обстрел
11 января ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Обстрел подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей никто не пострадал.
По данным главы региона, повреждения получили пять частных домовладений — в них выбило окна. Пострадали также заборы, входные двери и линия электропередачи.
Экологическая катастрофа
В микрорайоне Стрелецкое-23А поле рядом с жилыми домами и остановкой затапливает фекальными стоками. О проблеме жители сообщили губернатору Вячеславу Гладкову. По их словам, водоканал бездействует.
Белгородка писала о том, что такое происходит не в первый раз. Тогда жители уже обращались к главе региона и проблему быстро решили. Тем временем вытекать стоки начали ещё 20 декабря.
Глава ГУП «Белоблводоканал» ответил, что очистные сооружения не рассчитаны на поступающее количество стоков. Они почти втрое превышают установленную мощность.
Переселение из региона
Власти не смогут помочь белгородцам, покидающим регион из-за СВО, с выкупом жилья. Белгородец поинтересовался, как продать недвижимость и получить за неё компенсацию в рамках рынка.
Глава Белгородского района Владимир Перцев ответил, что никак, поскольку компенсаций не предусмотрено. Жители региона могут продавать дома только по стандартной схеме.