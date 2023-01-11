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Обстрел белгородского села, экологическая катастрофа, переселение: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Село Старый Хутор обстреляли ВСУ, поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками, а власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО жителям региона.

Очередной обстрел

11 января ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Обстрел подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей никто не пострадал.

По данным главы региона, повреждения получили пять частных домовладений — в них выбило окна. Пострадали также заборы, входные двери и линия электропередачи.

Гладков подтвердил обстрел Старого Хутора: повреждения получили пять частных домов
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Экологическая катастрофа

В микрорайоне Стрелецкое-23А поле рядом с жилыми домами и остановкой затапливает фекальными стоками. О проблеме жители сообщили губернатору Вячеславу Гладкову. По их словам, водоканал бездействует.

Белгородка писала о том, что такое происходит не в первый раз. Тогда жители уже обращались к главе региона и проблему быстро решили. Тем временем вытекать стоки начали ещё 20 декабря.

Глава ГУП «Белоблводоканал» ответил, что очистные сооружения не рассчитаны на поступающее количество стоков. Они почти втрое превышают установленную мощность.

«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
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Переселение из региона

Власти не смогут помочь белгородцам, покидающим регион из-за СВО, с выкупом жилья. Белгородец поинтересовался, как продать недвижимость и получить за неё компенсацию в рамках рынка.

Глава Белгородского района Владимир Перцев ответил, что никак, поскольку компенсаций не предусмотрено. Жители региона могут продавать дома только по стандартной схеме.

Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел ВСУ#Белгородские переселенцы#Водоканал#Общество
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