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Мороз всё ещё сохранится в Белгородской области

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
12 января в регионе будет 10-15 °С ниже нуля в ночное время. Днём столбик термометра поднимется, но температура останется минусовой. Прогноз погоды опубликовало областное управление ГУ МЧС.
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Погода

Морозная погода в Белгородской области пока сохраняется. В четверг, 12 января, в регионе ночью ожидается от -10 °С до -15 °С. Днём — от -4°С до -9 °С. При этом без существенных осадков.

В Белгороде ночью столбик термометра покажет -11 °С. Днём потеплеет до -5 °С, выпадет небольшой снег. В конце рабочей недели также обещают снег, -7 °С ночью и до -2 °С днём.

В выходные в областной центр придёт потепление. Ночью 14 января без осадков и -5 °С, днём -1 °С и небольшой снег. 15 января также ожидается снег. Ночью -4 °С, а днём — до -1 °С.

Крепкий мороз в Белгородской области дополнит сильный ветер
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Осадки#Мороз#Общество#Погода#МЧС
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