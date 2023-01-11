Мороз всё ещё сохранится в Белгородской области

Морозная погода в Белгородской области пока сохраняется. В четверг, 12 января, в регионе ночью ожидается от -10 °С до -15 °С. Днём — от -4°С до -9 °С. При этом без существенных осадков.
В Белгороде ночью столбик термометра покажет -11 °С. Днём потеплеет до -5 °С, выпадет небольшой снег. В конце рабочей недели также обещают снег, -7 °С ночью и до -2 °С днём.
В выходные в областной центр придёт потепление. Ночью 14 января без осадков и -5 °С, днём -1 °С и небольшой снег. 15 января также ожидается снег. Ночью -4 °С, а днём — до -1 °С.