Курский депутат после видео из Мексики попросил не угрожать ему «кувалдой Вагнера»

Курский депутат Максим Васильев просит не угрожать ему и его семье «кувалдой Вагнера» из-за скандального видео из Мексики. За ролик депутата ранее раскритиковали как власти региона, так и общественность.
Васильев уже успел извиниться из-за ролика и сказал, что его поступок был неподобающим. С его слов, видео было снято для личного архива, который фактически был украден. Депутат собирается подать заявление в органы в связи с нарушением его интеллектуальных прав.
Он также отметил, что его супруги в момент съёмки не было. Она находится в декрете после рождения ребёнка и почти потеряла молоко из-за сложившейся ситуации, заверил Васильев. Теперь депутата и его жену просят сложить полномочия.
Губернатор Курской области Роман Старовойт был возмущён «видеоприветом» депутата и раскритиковал его. Сами куряне также оставляли гневные комментарии в адрес Васильева.
Бывал курский депутат и в Белгороде. В 2021 году его не впечатлила новогодняя площадь областного центра. Только приезжал в город парламентарий 5 декабря, когда ёлку ещё не открыли.
Также Васильев защищал перед курянами экс-замгубернатора из Белгородской области Наталию Зубареву. Последняя уехала работать в соседний регион. Депутат просил курян прекратить «травлю».