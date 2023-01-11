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Курский депутат после видео из Мексики попросил не угрожать ему «кувалдой Вагнера»

Сегодня, 10:41

Пославший видеопривет из Мексики курский депутат Васильев извинился

Максим Васильев, видео которого раскритиковали курские власти и общественность, извинился. Депутат заявил, что видео было снято для архива, и запись, по сути, просто украли, пишут «Курские известия».

Курский депутат Максим Васильев просит не угрожать ему и его семье «кувалдой Вагнера» из-за скандального видео из Мексики. За ролик депутата ранее раскритиковали как власти региона, так и общественность.

Васильев уже успел извиниться из-за ролика и сказал, что его поступок был неподобающим. С его слов, видео было снято для личного архива, который фактически был украден. Депутат собирается подать заявление в органы в связи с нарушением его интеллектуальных прав.

Он также отметил, что его супруги в момент съёмки не было. Она находится в декрете после рождения ребёнка и почти потеряла молоко из-за сложившейся ситуации, заверил Васильев. Теперь депутата и его жену просят сложить полномочия.

Губернатор Курской области Роман Старовойт был возмущён «видеоприветом» депутата и раскритиковал его. Сами куряне также оставляли гневные комментарии в адрес Васильева.

Бывал курский депутат и в Белгороде. В 2021 году его не впечатлила новогодняя площадь областного центра. Только приезжал в город парламентарий 5 декабря, когда ёлку ещё не открыли.

Также Васильев защищал перед курянами экс-замгубернатора из Белгородской области Наталию Зубареву. Последняя уехала работать в соседний регион. Депутат просил курян прекратить «травлю».

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#Наталья Корявых#Общество#Курская область#Роман Старовойт#Извинение#Максим васильев#Кувалда Вагнера
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