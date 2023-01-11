Куда жители Шебекино могут временно переселиться вместе с животными?

В местной администрации белгородке предложили временно переехать в Старый Оскол, а её питомцев пристроить в специальной гостинице для животных. Но жительница против этого. Она в прямом эфире попросила губернатора придумать другое решение проблемы, чтобы можно было забрать кошку и собаку с собой.
Но, судя по ответу губернатора Вячеслава Гладкова, другого решения проблемы всё-таки нет.
Есть ограничения по животным, некоторые собственники не принимают с ними. Мы не оставляем вас на произвол, а предлагаем решение: разместить животных в специальной гостинице. Если вы готовы выехать в другой регион, мы вас отправим отдельным транспортом, никаких проблем нет. Ближе и безопаснее переселиться в Старый Оскол, обращайтесь к главе округа, готовы хоть завтра вас вывезти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что после обстрела Шебекино 10 января жителям предложили временно переселиться в безопасное место.