Куда жители Шебекино могут временно переселиться вместе с животными?

В местной администрации белгородке предложили временно переехать в Старый Оскол, а её питомцев пристроить в специальной гостинице для животных. Но жительница против этого. Она в прямом эфире попросила губернатора придумать другое решение проблемы, чтобы можно было забрать кошку и собаку с собой.