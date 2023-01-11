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Куда жители Шебекино могут временно переселиться вместе с животными?

Сегодня, 17:12
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Собака.
Не все собственники готовы принять людей вместе с животными, поэтому Вячеслав Гладков предлагает разместить питомцев в специальной гостинице.
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СВО

В местной администрации белгородке предложили временно переехать в Старый Оскол, а её питомцев пристроить в специальной гостинице для животных. Но жительница против этого. Она в прямом эфире попросила губернатора придумать другое решение проблемы, чтобы можно было забрать кошку и собаку с собой.

Но, судя по ответу губернатора Вячеслава Гладкова, другого решения проблемы всё-таки нет.

Есть ограничения по животным, некоторые собственники не принимают с ними. Мы не оставляем вас на произвол, а предлагаем решение: разместить животных в специальной гостинице. Если вы готовы выехать в другой регион, мы вас отправим отдельным транспортом, никаких проблем нет. Ближе и безопаснее переселиться в Старый Оскол, обращайтесь к главе округа, готовы хоть завтра вас вывезти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что после обстрела Шебекино 10 января жителям предложили временно переселиться в безопасное место.

Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место
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#Александра Склярова#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Переселение
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