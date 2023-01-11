Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. Стало известно, что 45-летний фигурист пребывает в состоянии сопора (под медикаментозной седацией), вызванным лекарственным препаратом.
Роман почувствовал себя плохо в ночь на 10 января. При госпитализации спортсмену диагностировали сепсис, грипп и левостороннюю пневмонию.
Костомаров стал обладателем золотой награды на Играх-2006 в Турине. На соревнованиях в Италии он выступал вместе с многолетней партнершей Татьяной Навкой. В этом году Роман успел выступить в шоу на льду «Волшебник страны Оз».