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Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии

Сегодня, 18:40
Фото: pxhere.com
Олимпийский чемпион, специализирующийся в танцах на льду, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. Стало известно, что 45-летний фигурист пребывает в состоянии сопора (под медикаментозной седацией), вызванным лекарственным препаратом.

 

Роман почувствовал себя плохо в ночь на 10 января. При госпитализации спортсмену диагностировали сепсис, грипп и левостороннюю пневмонию.

 

Костомаров стал обладателем золотой награды на Играх-2006 в Турине. На соревнованиях в Италии он выступал вместе с многолетней партнершей Татьяной Навкой. В этом году Роман успел выступить в шоу на льду «Волшебник страны Оз».

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