Когда министерство обороны начнёт защищать жителей Шебекино?

Жительница Шебекинского городского округа спросила у губернатора области, планирует ли министерство обороны встать на защиту жителей. По её словам, из-за каждодневных обстрелов многим белгородцам стало страшно жить, у них складывается ощущение, что власти никак не реагируют на угрозу.