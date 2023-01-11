Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Когда министерство обороны начнёт защищать жителей Шебекино?

Сегодня, 18:53
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Такой вопрос белгородцы задали главе региона во время прямого эфира.

Жительница Шебекинского городского округа спросила у губернатора области, планирует ли министерство обороны встать на защиту жителей. По её словам, из-за каждодневных обстрелов многим белгородцам стало страшно жить, у них складывается ощущение, что власти никак не реагируют на угрозу.

Но это, по словам главы региона, не так.

Не могу отвечать за то, что мне не подчиняется. Но определённая информация по части оперативной обстановки мне доступна, работа выполняется большая по защите, однако обстановка продолжает оставаться сложной. Если есть желание и переживание, можем перевезти вас в пункты временного размещения. Обращайтесь в администрацию округа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 10 января Шебекино вновь подверглось обстрелу с украинской стороны. Пострадали шесть человека, одна женщина находится в реанимации.

Куда жители Шебекино могут временно переселиться вместе с животными?
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшую при обстреле Шебекино женщину оперировали до четырёх часов утраЖителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное местоВо время обстрела Шебекино пострадали шесть человекГладков рассказал о последствиях ночного обстрела Шебекино: пострадали дома и машины
#Александра Склярова#Общество#Губернатор#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Безопасность
Подпишитесь
Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
Сегодня, 13:53
Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам
Сегодня, 09:44
При строительстве Белгородской засечной черты населённый пункт оказался на передовой
Сегодня, 17:54
БИК выкупила задолженность компании «Тисайд» по строительству детсада в Белгороде
Сегодня, 14:55
Боец из Белгородской области рассказал о происходящем в Соледаре
Сегодня, 13:08
Пострадавшую при обстреле Шебекино женщину оперировали до четырёх часов утра
Сегодня, 14:46