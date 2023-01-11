Когда министерство обороны начнёт защищать жителей Шебекино?

Жительница Шебекинского городского округа спросила у губернатора области, планирует ли министерство обороны встать на защиту жителей. По её словам, из-за каждодневных обстрелов многим белгородцам стало страшно жить, у них складывается ощущение, что власти никак не реагируют на угрозу.
Но это, по словам главы региона, не так.
Не могу отвечать за то, что мне не подчиняется. Но определённая информация по части оперативной обстановки мне доступна, работа выполняется большая по защите, однако обстановка продолжает оставаться сложной. Если есть желание и переживание, можем перевезти вас в пункты временного размещения. Обращайтесь в администрацию округа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 10 января Шебекино вновь подверглось обстрелу с украинской стороны. Пострадали шесть человека, одна женщина находится в реанимации.