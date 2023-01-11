Ипэшник попал под четыре уголовных дела за обман белгородцев при сделках с землёй

Под видом оказания юридических услуг мошенник проводил махинации с участками доверчивых граждан. Так, 56-летний мужчина обратился к злоумышленнику за помощью в продаже земли и заплатил ему за услуги более 44 тысяч рублей. Получив деньги, бизнесмен не выполнил своих обязательств и скрылся.
Ещё одной жертвой стал 50-летний мужчина, желавший сдать свой участок в аренду и получить часть урожая зерна по условиям сделки. Однако предприниматель подменил первую страницу документа на договор купли-продажи, а затем продал чужой участок ничего не подозревающему фермеру. Потерпевший потерял и землю, и урожай.
Третьей жертвой сразу двух преступлений стала 53-летняя женщина. Она обратилась к предпринимателю за помощью в получении надбавок к пенсии. За посредничество женщина заплатила порядка 40 тысяч рублей. Злоумышленник, по версии следствия, не только не помог пострадавшей получить прибавку к пенсии, но и продал принадлежавший ей участок.
Получив у нотариуса доверенность на представление интересов потерпевшей, злоумышленник воспользовался доверчивостью женщины и добавил пункт о том, что она предоставляет ему право на распоряжение своим земельным участком. Затем при подписании документов он убедил потерпевшую, которая забыла взять очки, что нет необходимости читать доверенность — это простая формальность. Так женщина лишилась участка, которым владела.
Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Но ему удалось избежать тюрьмы и возместить потерпевшим ущерб. В этот раз он стал фигурантом сразу четырёх уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).
Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей. Ведётся следствие. Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.
Не так давно суд признал виновной в похожем преступлении риелтора из Губкина: женщина также оказывала посреднические услуги в сделках с недвижимостью и обманула своих клиентов более чем на 4 миллиона рублей. Мошенницу приговорили к шести годам колонии общего режима с отсрочкой.