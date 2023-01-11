Ипэшник попал под четыре уголовных дела за обман белгородцев при сделках с землёй

Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Но ему удалось избежать тюрьмы и возместить потерпевшим ущерб. В этот раз он стал фигурантом сразу четырёх уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).