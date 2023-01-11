Гладков подтвердил обстрел Старого Хутора: повреждения получили пять частных домов

В Белгородской области под обстрел попал Старый Хутор. ВСУ открыли огонь по селу в Валуйском горокруге 11 января.
По информации губернатора, обошлось без пострадавших. Вместе с тем повреждения получили пять частных домовладений — в них выбиты окна. Также посечены заборы и входные двери. Повреждения получила ЛЭП, на месте уже работают бригады энергетиков.
Ранее жители Старого Хутора получили СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.
Это не первый обстрел с начала недели в Белгородской области. Утром 9 января система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Затем под обстрел попало Шебекино. В ночь на 10 января обошлось без пострадавших. Накануне при обстреле ранения получили шесть человек.
Помимо этого, 11 января взрывы напугали жителей Яковлевского горокруга. Оказалось, что шум был связан со взрывными работами на полигоне.