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Гладков подтвердил обстрел Старого Хутора: повреждения получили пять частных домов

Сегодня, 12:28
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Старый Хутор в Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки снаряда повредили пять частных домовладений, линию электропередачи.
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Обстрел

В Белгородской области под обстрел попал Старый Хутор. ВСУ открыли огонь по селу в Валуйском горокруге 11 января.

По информации губернатора, обошлось без пострадавших. Вместе с тем повреждения получили пять частных домовладений — в них выбиты окна. Также посечены заборы и входные двери. Повреждения получила ЛЭП, на месте уже работают бригады энергетиков.

Ранее жители Старого Хутора получили СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.

Это не первый обстрел с начала недели в Белгородской области. Утром 9 января система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Затем под обстрел попало Шебекино. В ночь на 10 января обошлось без пострадавших. Накануне при обстреле ранения получили шесть человек. 

Помимо этого, 11 января взрывы напугали жителей Яковлевского горокруга. Оказалось, что шум был связан со взрывными работами на полигоне. 

Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Дома#Снаряд
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