Гладков подтвердил обстрел Старого Хутора: повреждения получили пять частных домов

Это не первый обстрел с начала недели в Белгородской области. Утром 9 января система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Затем под обстрел попало Шебекино. В ночь на 10 января обошлось без пострадавших. Накануне при обстреле ранения получили шесть человек.