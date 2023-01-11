Футболисты белгородского «Салюта» проведут сборы в Кисловодске

Футболисты клуба «Салют Белгород» выйдут из отпуска 25 января. Первый сбор команда проведёт в областном центре. Он продлится три недели.
С 18 февраля по 4 марта «Салют» будет тренироваться в Кисловодске, где белгородцы сыграют пять матчей. Достигнута предварительная договорённость о встречах с игроками «Ротора» из Волгограда, ставропольским «Динамо», владикавказской «Аланией-2» и двух встречах с клубом «Форте» из Таганрога.
Третий этап подготовки проведут в Кисловодске с 9 по 22 марта. Пока определены три соперника: «Енисей-2» из Красноярска, «Знамя труда» из Орехово-Зуево и команда клуба «Муром».
Заключительную неделю перед стартом Первенства второй лиги команда ФК «Салют» проведёт в Белгороде. Спортивный сезон возобновится 2 апреля.
Ранее стало известно, что клуб покинули спортивный директор Олег Сергеев, полузащитники Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. В конце минувшего года руководство сообщило, что погасило долги перед командой.