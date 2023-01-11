Футболисты белгородского «Салюта» проведут сборы в Кисловодске

Игроки выйдут из отпуска 25 января. Подготовка к возобновлению спортивного сезона пройдёт в четыре этапа. Футболистам предстоят тренировочные сборы — два в Белгороде и два в Кисловодске. Их даты уже определены, сообщили на официальной странице ФК «Салют Белгород» в соцсети.

Сюжет Новости Белгорода