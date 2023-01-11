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Футболисты белгородского «Салюта» проведут сборы в Кисловодске

Сегодня, 10:12
Фото: страница ФК "Салют Белгород" в ВК
Игроки выйдут из отпуска 25 января. Подготовка к возобновлению спортивного сезона пройдёт в четыре этапа. Футболистам предстоят тренировочные сборы — два в Белгороде и два в Кисловодске. Их даты уже определены, сообщили на официальной странице ФК «Салют Белгород» в соцсети.

Футболисты клуба «Салют Белгород» выйдут из отпуска 25 января. Первый сбор команда проведёт в областном центре. Он продлится три недели.

С 18 февраля по 4 марта «Салют» будет тренироваться в Кисловодске, где белгородцы сыграют пять матчей. Достигнута предварительная договорённость о встречах с игроками «Ротора» из Волгограда, ставропольским «Динамо», владикавказской «Аланией-2» и двух встречах с клубом «Форте» из Таганрога.

Третий этап подготовки проведут в Кисловодске с 9 по 22 марта. Пока определены три соперника: «Енисей-2» из Красноярска, «Знамя труда» из Орехово-Зуево и команда клуба «Муром».

Заключительную неделю перед стартом Первенства второй лиги команда ФК «Салют» проведёт в Белгороде. Спортивный сезон возобновится 2 апреля.

Ранее стало известно, что клуб покинули спортивный директор Олег Сергеев, полузащитники Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. В конце минувшего года руководство сообщило, что погасило долги перед командой.

Белгородский ФК «Салют» отчитался о погашении долгов перед игроками
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#Анастасия Афанасенко#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Кисловодск#ФК «Салют Белгород»#Сборы#Отпуск#Тренировки
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