Ежемесячную выплату на детей до трёх лет получают 8 тыс. белгородских семей

Выплата оформляется на одного из родителей, который является гражданином Российской Федерации и проживает с ребёнком. Учитываются также дети супруги, а в случае её смерти — главы семейства. При этом не учитываются дети, в отношении которых родители были ограничены в правах судом или вовсе лишены родительских прав.