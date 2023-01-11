Ежемесячную выплату на детей до трёх лет получают 8 тыс. белгородских семей

Выплата оформляется на одного из родителей, который является гражданином Российской Федерации и проживает с ребёнком. Учитываются также дети супруги, а в случае её смерти — главы семейства. При этом не учитываются дети, в отношении которых родители были ограничены в правах судом или вовсе лишены родительских прав.
Выплаты семьям с недостаточным доходом (ниже среднедушевого по региону) начисляются каждый месяц в размере прожиточного минимума на ребёнка и подлежат перерасчёту с 1 января каждого года. Пособие назначается со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее шести месяцев, по день его трёхлетия. В остальных случаях начисления производятся со дня обращения.
В региональном правительстве напомнили, что пособия выплачиваются в рамках нацпроекта «Демография».
Напомним, что на 2023 год прожиточный минимум в Белгородской области на детей составляет 11 713 рублей. Для трудоспособных граждан норматив определили в сумме 13 162 рублей, а для пенсионеров — 10 385.