Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Ежемесячную выплату на детей до трёх лет получают 8 тыс. белгородских семей

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
В минсоцзащиты по региону сообщили, что пособия выплачиваются на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трёх лет. Всего их получает около восьми тысяч семей.

Выплата оформляется на одного из родителей, который является гражданином Российской Федерации и проживает с ребёнком. Учитываются также дети супруги, а в случае её смерти — главы семейства. При этом не учитываются дети, в отношении которых родители были ограничены в правах судом или вовсе лишены родительских прав.

Выплаты семьям с недостаточным доходом (ниже среднедушевого по региону) начисляются каждый месяц в размере прожиточного минимума на ребёнка и подлежат перерасчёту с 1 января каждого года. Пособие назначается со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее шести месяцев, по день его трёхлетия. В остальных случаях начисления производятся со дня обращения.

В региональном правительстве напомнили, что пособия выплачиваются в рамках нацпроекта «Демография». 

Напомним, что на 2023 год прожиточный минимум в Белгородской области на детей составляет 11 713 рублей. Для трудоспособных граждан норматив определили в сумме 13 162 рублей, а для пенсионеров — 10 385. 

Как изменится жизнь белгородцев в 2023 году: пособия на детей, штрафы ГИБДД, соцфонд
Узнать подробнее
Читайте также:
Как можно оформить заявление на получение единого пособия на детейВ ПФР рассказали о графике выплат пенсий и пособий в декабре и январеКакие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Белгородской области
#Анастасия Афанасенко#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Выплаты#Пособия#Дети
Подпишитесь
Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
Сегодня, 13:53
Власти не помогут с выкупом жилья желающим уехать из-за СВО белгородцам
Сегодня, 09:44
Гладков подтвердил обстрел Старого Хутора: повреждения получили пять частных домов
Сегодня, 12:28
«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
Сегодня, 08:53
Боец из Белгородской области рассказал о происходящем в Соледаре
Сегодня, 13:08
Стали известны новые причины подтопления канализацией ЖК «Лимон» под Белгородом
Сегодня, 12:49