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Дорогой вирус: пенсионер заплатил мошеннику 100 тысяч рублей за ремонт компьютера

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
Клавиатура.
Пожилой мужчина нашёл мастера по ремонту компьютеров по объявлению, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что инцидент произошёл 7 декабря. Пожилой мужчина из Старого Оскола вызвал к себе мастера по ремонту компьютеров, которого нашёл по объявлению. После осмотра проблемы компьютера, так называемый мастер определил, что дело в вирусе, засевшем в устройстве.

Тогда 22-летний злоумышленник потребовал с 84-летнего пенсионера немаленькую сумму за свою работу – 100 тысяч рублей. Не рассчитывая на обман, мужчина отдал мошеннику деньги, а о совершённом против него преступлении узнал уже от сотрудников полиции.

Сотрудники правоохранительных органов по Старому Осколу уже нашли подозреваемого, тот свою вину отрицать не стал. Против парня возбудили уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. 

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#Александра Склярова#Происшествия#Мошенничество#Старый Оскол#Вирус#Пенсионеры
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