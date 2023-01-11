Дорогой вирус: пенсионер заплатил мошеннику 100 тысяч рублей за ремонт компьютера

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что инцидент произошёл 7 декабря. Пожилой мужчина из Старого Оскола вызвал к себе мастера по ремонту компьютеров, которого нашёл по объявлению. После осмотра проблемы компьютера, так называемый мастер определил, что дело в вирусе, засевшем в устройстве.