Дистанционное обучение в Ровеньском районе отменять не планируют

Жители обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире с просьбой отменить в Ровеньском районе дистанционное обучение. По словам местной жительницы, детям надоело сидеть дома, а прилётов на их территорию не было ни разу. Кроме того, во многих других районах дистанционного обучения нет: «чем мы хуже?», спрашивает женщина.