Дистанционное обучение в Ровеньском районе отменять не планируют

Жители обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире с просьбой отменить в Ровеньском районе дистанционное обучение. По словам местной жительницы, детям надоело сидеть дома, а прилётов на их территорию не было ни разу. Кроме того, во многих других районах дистанционного обучения нет: «чем мы хуже?», спрашивает женщина.
Но Вячеслав Гладков сообщил, что принять такое решение пока не может.
Ровеньский район у нас с вами приграничный, ситуация не самая простая на территории Луганской Республики. Мы должны думать о безопасности. Напомню, что за последние несколько месяцев у нас пострадали 11 школ. Страшно представить, если бы хоть в одной школе были в это время дети. Как нормализуется ситуация и будет спокойно, мы переведём школы на очный формат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в дистанционном формате обучаются школьники из нескольких приграничных районов Белгородской области, Белгорода и Яковлевского городского округа с 10 октября. Позже дистант продлили до 24 марта 2023 года.