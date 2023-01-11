Дирекция ЮЗР требует с белгородской компании 35 млн рублей

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «СК-Импульс» работает в Белгородском районе с 2018 года и занимается производством электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Евгений Степанушкин. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 3 тысяч рублей.