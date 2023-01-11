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Дирекция ЮЗР требует с белгородской компании 35 млн рублей

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
Ответчиком выступает белгородская фирма, которая занимается производством электромонтажных работ. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

Дирекция ЮЗР обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СК-Импульс». Дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда». Сумма иска превысила 35 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «СК-Импульс» работает в Белгородском районе с 2018 года и занимается производством электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Евгений Степанушкин. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что УКС Белгородской области судится с компанией «Дирекция ЮЗР» из-за течи в Новооскольской ЦРБ. Ведомство требует с организации 563 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Арбитражный суд белгородской области#Дирекция ЮЗР#Иск#Договор
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