Дирекция ЮЗР требует с белгородской компании 35 млн рублей

Дирекция ЮЗР обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СК-Импульс». Дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда». Сумма иска превысила 35 млн рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «СК-Импульс» работает в Белгородском районе с 2018 года и занимается производством электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Евгений Степанушкин. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 3 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что УКС Белгородской области судится с компанией «Дирекция ЮЗР» из-за течи в Новооскольской ЦРБ. Ведомство требует с организации 563 тысяч рублей.