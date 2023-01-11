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Дети из многодетных и малообеспеченных семей Белгородской области получили подарки

Сегодня, 13:03
Фото: Фонд "Поколение"
Праздник для детей организовало Марфо-Мариинское сестричество при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

60 детей из различных районов области стали участниками праздника: ребята из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из неполных семей и находящиеся в сложной жизненной ситуации. В этом году к ним присоединились ребята из ДНР, ЛНР и регионов Украины, которые временно проживают в Белгородской области.

На несколько часов многие из них забыли о своих проблемах и превратились в обычных озорных мальчишек и девчонок, которые играли с различными сказочными персонажами и принимали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. А в конце праздника все дети получили новогодние подарки.

Одним из участников праздника стала семья Исаевых из Шебекино. Всего Татьяна со своей бабушкой воспитывают девятерых детей — от 2 до 13 лет.

У нас большая дружная семья, все другу помогают, как три мушкетёра — один за всех и все за одного. Спасибо всем организаторам за этот праздник и за подарки, мы очень рады, все дети просто в восторг.
Татьяна Исаева
Фото: Фонд "Поколение"

Марфо-Мариинскому сестричеству милосердия больше 25 лет. Каждое Рождество и Пасху они встречаются со своими подопечными и готовят для них большой праздник.

На постоянном попечительстве у нас находится около 100 детей. К сожалению, не все сегодня смогли к нам приехать, но мы обязательно передадим им подарки. Спасибо фонду «Поколение» за то, что помогают нам делать этих малышей хоть немного, но счастливее. И для них, и для нас это очень важно.
Анастасия Маслакова, помощница старшей сестры Марфо-Мариинского сестричества милосердия
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