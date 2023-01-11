Дети из многодетных и малообеспеченных семей Белгородской области получили подарки

На постоянном попечительстве у нас находится около 100 детей. К сожалению, не все сегодня смогли к нам приехать, но мы обязательно передадим им подарки. Спасибо фонду «Поколение» за то, что помогают нам делать этих малышей хоть немного, но счастливее. И для них, и для нас это очень важно.