Боец из Белгородской области рассказал о происходящем в Соледаре

Родился военнослужащий в Белгородской области. Он работал в Росгвардии, а затем уволился и в 2019 году уехал в Донбасс. Со слов старооскольца, о принятом решении он не жалеет. Несколько его друзей тоже уехали, и он отправился вслед за ними. «Не жалею: люди здесь очень близки мне по духу», — говорит боец.