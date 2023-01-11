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Боец из Белгородской области рассказал о происходящем в Соледаре

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Военнослужащий с позывным Черкес провёл журналистам «экскурсию» по прифронтовой зоне. Сам боец — родом из Старого Оскола. Подробности сообщает РИА «Новости».
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СВО

Военнослужащий из Старого Оскола показал, что происходит на Соледарском направлении. Мужчина с позывным Черкес провёл «экскурсию» по прифронтовой зоне и рассказал о боях с ВСУ.

Как пишет издание, украинские военные заминировали и дороги, и обочины, и поля, и лесополосы. Мины на каждом шагу — некоторые разбросаны наспех, а другие тщательно замаскированы.

Староосколец, командир первой роты 204-го полка, показал, что попадаются и «лепестки». Их раскидывают с кассетных боеприпасов. Постоянно слышно артиллерию, танки, иногда происходят стрелковые бои. Несколько раз в день работают самолёты. ВСУ отвечают ударами из «Градов».

Уроженец региона также говорит, что бои ведутся ожесточённые, мирные люди уехали давно. В одном из сёл всё ещё остаётся один человек. Военные так и не смогли уговорить его уехать.

Родился военнослужащий в Белгородской области. Он работал в Росгвардии, а затем уволился и в 2019 году уехал в Донбасс. Со слов старооскольца, о принятом решении он не жалеет. Несколько его друзей тоже уехали, и он отправился вслед за ними. «Не жалею: люди здесь очень близки мне по духу», — говорит боец.

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#Наталья Корявых#СВО#Донбасс#Спецоперация#Соледар#Старый Оскол#Белгородская область#Боец#Военнослужащий#Мины#Лепестки
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