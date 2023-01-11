БИК выкупила задолженность компании «Тисайд» по строительству детсада в Белгороде

Согласно картотеке дел, в июле 2021 года между компанией «Техстроймонтаж» и АО «БИК» был заключён договор уступки права (требования). В условиях договора было сказано, что «Техстроймонтаж» уступает БИК права требования к фирме «Тисайд» — задолженности по строительству детского сада на 150 мест на ул. Апанасенко в Белгороде (компания «Тисайд» не оплатила работы).