БИК выкупила задолженность компании «Тисайд» по строительству детсада в Белгороде

Компания «Тисайд» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «БИК» и фирме «ТСМ», чтобы признать договор, заключённый между «БИК» и «ТСМ» недействительным. Также истец попросил признать право требования к компании «Тисайд» неотчуждённым.
Согласно картотеке дел, в июле 2021 года между компанией «Техстроймонтаж» и АО «БИК» был заключён договор уступки права (требования). В условиях договора было сказано, что «Техстроймонтаж» уступает БИК права требования к фирме «Тисайд» — задолженности по строительству детского сада на 150 мест на ул. Апанасенко в Белгороде (компания «Тисайд» не оплатила работы).
На дату подписания договора размер задолженности фирмы «Тисайд» перед «Техстроймонтажом» составлял 18,6 млн рублей.
Что касается договора уступки права (требования), в нём сказано, что размер уступаемого права составляет 5 млн рублей. Также к БИК переходит право требования по оплате неустойки (пени, штрафов), начисленных на сумму уступаемого права требования в связи с нарушением сроков оплаты компании «Тисайд» по договору о строительстве детсада.
В момент подписания договора «Техстроймонтаж» передал БИК заверенные копии документов, удостоверяющие требования, подписанные полномочными представителями «Техстроймонтаж» и «Тисайд». Кроме этого, компанию «Тисайд» надлежаще уведомили о заключении договора. Фирма не имела к нему возражений.
Тогда же в июле АО «БИК» и ООО «Техстроймонтаж» заключили дополнительное соглашение, согласно которому размер уступаемого права (требования) был увеличен до 9 млн рублей. Чтобы исполнить условия договора цессии БИК перечислила на расчётный счет «Техстроймонтаж» всю необходимую сумму.
Однако компания «Тисайд» посчитала, что договор цессии является недействительной сделкой, поскольку между БИК и «Техстроймонтаж» был заключён безвозмездный договор цессии.
Из судебных материалов следует, что первоначальный кредитор («Техстроймонтаж») уведомил истца («Тисайд») о новом кредиторе (БИК), в пользу которого следует производить спорное исполнение. При этом факт наличия обязательства «Тисайд» не оспаривает.
По мнению суда, отношения сторон по сделке затрагивает лишь права указанных лиц и не влияют на правовое положение истца, а «поведение истца не является добросовестным и направлено на создание видимости нарушенного права без реального намерения исполнения собственных обязательств».
По итогам суд отказал компании «Тисайд» в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Чтобы забраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» попросили представителей АО «БИК» ответить на несколько уточняющих вопросов. Однако в компании посоветовали изучить арбитражное дело.