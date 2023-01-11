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Белгородский суд отказался удовлетворить иск Ространснадзора к ЕТК

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Региональное отделение Ространснадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЕТК и ещё нескольким перевозчикам в областном центре. Суд в иске к Единой транспортной компании отказал.

Региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО — территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области) и КМАП по Белгородской области обратились в арбитражный суд с заявлением и попросили привлечь компанию ЕТК к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идёт об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии).

Согласно картотеке судебных дел, 22 ноября от Единой транспортной компании поступили возражения на заявление, а спустя месяц отзыв на возражение поступил от регионального отделения Ространснадзора и КМАП по Белгородской области.

Подробностей в деле нет, однако, изучив документы, суд отказал ведомствам в удовлетворении иска и решил не привлекать ЕТК к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течении десяти дней.

Напомним, ранее в региональном отделении Ространснадзора журналистам «Бел.Ру» сообщили, что в производстве Арбитражного суда Белгородской области находились три дела. Речь идёт об исках к компаниям ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт» и «Маршрут», поводом стали признаки нарушения лицензионных требований.

В ведомстве добавили, что досудебный порядок урегулирования спора, согласно статье КоАП РФ, не предусматривается.

 

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