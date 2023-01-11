Белгородский суд отказался удовлетворить иск Ространснадзора к ЕТК

Региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО — территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области) и КМАП по Белгородской области обратились в арбитражный суд с заявлением и попросили привлечь компанию ЕТК к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идёт об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии).