Белгородские школьники будут слушать гимн России даже на дистанционке

Напомним, начиная с текущего учебного года, в школах Белгородской области еженедельно поднимают флаг РФ и слушают гимн. Также появились «Разговоры о важном», на которых в детях развивают патриотизм. По крайней мере, так было в регионе до дистанционного обучения. После «Разговоры о важном» остались, но, как оказалось, без гимна.
Мать одного из учащихся предложила это исправить и обратилась к губернатору.
Почему во время дистанционного обучения на уроках «Разговоры о важном» детям не включают гимн России? Пусть слушают его всем классом раз в неделю даже через экран. Дистанционка будет ещё долго: дети могут не почувствовать нововведений.
Ольга, жительница Белгородской области
Губернатор согласился с женщиной и уже дал поручение региональному министру образования Андрею Милёхину, чтобы тот проконтролировал это.
«Абсолютно с вами согласен. Гимн должен звучать», — заявил Вячеслав Гладков