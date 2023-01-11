Белгородские школьники будут слушать гимн России даже на дистанционке

Напомним, начиная с текущего учебного года, в школах Белгородской области еженедельно поднимают флаг РФ и слушают гимн. Также появились «Разговоры о важном», на которых в детях развивают патриотизм. По крайней мере, так было в регионе до дистанционного обучения. После «Разговоры о важном» остались, но, как оказалось, без гимна.



Мать одного из учащихся предложила это исправить и обратилась к губернатору.