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Белгородские школьники будут слушать гимн России даже на дистанционке

Вчера, 22:27
Фото: 1MI
Идею матери одного из детей Белгородской области поддержал Вячеслав Гладков.

Напомним, начиная с текущего учебного года, в школах Белгородской области еженедельно поднимают флаг РФ и слушают гимн. Также появились «Разговоры о важном», на которых в детях развивают патриотизм. По крайней мере, так было в регионе до дистанционного обучения. После «Разговоры о важном» остались, но, как оказалось, без гимна.

Мать одного из учащихся предложила это исправить и обратилась к губернатору.

Почему во время дистанционного обучения на уроках «Разговоры о важном» детям не включают гимн России? Пусть слушают его всем классом раз в неделю даже через экран. Дистанционка будет ещё долго: дети могут не почувствовать нововведений.
Ольга, жительница Белгородской области

Губернатор согласился с женщиной и уже дал поручение региональному министру образования Андрею Милёхину, чтобы тот проконтролировал это.

«Абсолютно с вами согласен. Гимн должен звучать», — заявил Вячеслав Гладков
Уроки в школах Белгородской области каждый понедельник будут начинаться с гимна
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Флаг РФ#Гимн#Гимн россии#Разговоры о важном#Вячеслав Гладков
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