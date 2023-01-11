В Борисовском районе на Крещение можно будет купаться в селах Крюково и Октябрьская Готня, в поселке Борисовка, в Валуйском районе — в Валуйках, где откроются две купели в месте, где протекает река, в селах Хохлово и на Вериговке, где есть храм, который тоже можно посетить.