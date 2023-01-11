Крещение Господне православные христиане отмечают ежегодно 19 января. По традиции верующие в этот день не только приходят на праздничные службы в храм, но и посещают водоемы, чтобы окунуться в прорубь.
В 2023 году в Белгородской области эта традиция продолжится, соответствующие мероприятия решили не отменять, судя по актуальным новостям.
В Белгороде к празднику Крещения в 2023 году будут открыты два специально оборудованных места для ночных купаний. Все они сосредоточены на городском пляже, где протекает река — на правом и левом берегах. В канун праздника близлежащий храм, как правило, направляет к купели священника для проведения таинства освящения воды. Каждая купель будет оборудована лестницей.
В ночь на 19 января 2023 года на городском пляже возле купелей, где граждане будут купаться, будут дежурить сотрудники МЧС, медики, так как река зимой считается опасным местом. Планируется открыть точки питания с согревающими напитками.
Купели планируется оборудовать и в районах Белгородской области.
Алексеевский район:
В Белгородском районе купели оборудуют в селах Веселая Лопань, Журавлевка и Таврово, в поселках Комсомольский, Нижний Ольшанец, Новосадовый и в других.
В Борисовском районе на Крещение можно будет купаться в селах Крюково и Октябрьская Готня, в поселке Борисовка, в Валуйском районе — в Валуйках, где откроются две купели в месте, где протекает река, в селах Хохлово и на Вериговке, где есть храм, который тоже можно посетить.
В Вейделевском районе Белгородской области купели на Крещение откроются в селах Клименки и Белый Колодезь, в Волоконовском районе — на реке Оскол в районе Центрального пляжа, в селах Фощеватово, Репьевка. Также купель будет работать в городе Губкин — верующие в ночь на Крещение могут прийти на лодочную станцию. Неподалеку от нее есть православный храм и зона отдыха.
В Грайворонском районе две купели будут открыты в селе Замостье, на территории рекреационной зоны (река), а также в Замостье.
Жители города Старый Оскол в ночь на Крещение могут окунуться в прорубь на городском пляже (река) и в микрорайоне «Юность». В районе будут работать купели в селах Сорокино, Монаково. Накануне купания можно будет посетить местный православный храм. Службы в храмах на Крещение начинаются утром 19 января.
Купание на Крещение — традиция, поэтому строгих правил, которых нужно придерживаться в рамках такого мероприятия, нет. Священнослужители подчеркивают, что гораздо более благочестивая традиция — посещать храм. При посещении храма можно почтить праздник, приложиться к иконам Спасителя и иконам Божией Матери, других святых. Купание в таких водоемах, как озеро или пруды, не считается обязательным в праздник Крещения.
Существуют правила поведения на водоемах в зимнее время, которые необходимо соблюдать.
Правила купания на Крещение:
Категорически запрещается нырять в купель с разбегу, наклонив вперед голову. Медики не советуют погружаться в ледяную воду с головой — в таких условиях температура тела катастрофически падает, повышается риск шока. Собираясь окунаться в купель, важно оценить устойчивость ведущих к проруби ступенек.
В процессе погружения на первых этапах не следует сразу стремиться к погружению в купель на максимальную глубину. Если дыхание станет более частым, переживать не следует — это стандартная реакция на воду низкой температуры. Чтобы не допустить переохлаждения, не следует находиться в купели дольше, чем одна минута.