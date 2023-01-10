Белгородцы заранее выбирают популярные даты для свадеб в 2023 году. Жители региона уже подали 1,3 тыс. заявлений на регистрацию брака. Предпочтение отдают, как правило, «зеркальным» датам или праздничным дням.
Как уточнила Татьяна Слюсаренко, в этом году будущие молодожёны часто выбирают 23 число: 23.03.23, 23.06.23, 23.09.23. Предпочтение белгородцы отдают и праздникам, в частности, Красной горке и Дню семьи, любви и верности.
Напомним, в «зеркальную» дату 22 декабря 2022 года в Белгородской области поженились 73 пары. В Белгороде сыграли свадьбу 26 из них.
Ранее стало известно, что некоторые предприимчивые граждане продают «красивые даты» на сайтах объявлений.