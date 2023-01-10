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«Зеркальные» и праздничные: какие даты выбрали белгородцы для свадеб в 2023 году

Сегодня, 08:03
Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК

Браки в Белгородской области уже решили заключить 1,3 тыс. пар

Предпочтение, как правило, жители региона отдают «зеркальным» датам или праздничным дням, рассказала руководитель регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко в соцсети. Среди постоянных тенденций — свадьбы на Красную горку и в День семьи, любви и верности.

Белгородцы заранее выбирают популярные даты для свадеб в 2023 году. Жители региона уже подали 1,3 тыс. заявлений на регистрацию брака. Предпочтение отдают, как правило, «зеркальным» датам или праздничным дням.

Как уточнила Татьяна Слюсаренко, в этом году будущие молодожёны часто выбирают 23 число: 23.03.23, 23.06.23, 23.09.23. Предпочтение белгородцы отдают и праздникам, в частности, Красной горке и Дню семьи, любви и верности.

Напомним, в «зеркальную» дату 22 декабря 2022 года в Белгородской области поженились 73 пары. В Белгороде сыграли свадьбу 26 из них.

Ранее стало известно, что некоторые предприимчивые граждане продают «красивые даты» на сайтах объявлений.

В зеркальную дату в Белгородской области сыграли свадьбу 73 пары
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Свадьбы#Загс#Татьяна слюсаренко#Красивые даты#Зеркальные даты#Красная горка#День семьи любви и верности
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