Как уточнила Татьяна Слюсаренко, в этом году будущие молодожёны часто выбирают 23 число: 23.03.23, 23.06.23, 23.09.23. Предпочтение белгородцы отдают и праздникам, в частности, Красной горке и Дню семьи, любви и верности.