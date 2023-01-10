Вошёл в «Ритм»: белгородский завод Скруга впервые за пять лет отчитался о прибыли

Отметим, что выручка «Ритма» в 2021 году не сильно отличалась от выручки в 2022 году и равнялась 85,8 млн рублей. Самую большую выручку от продаж завод получил в 2020 году — 135,6 млн рублей. В тот же год предприятие отчиталось и о крупном убытке.