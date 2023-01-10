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Вошёл в «Ритм»: белгородский завод Скруга впервые за пять лет отчитался о прибыли

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI

Белгородский завод Валерия Скруга «Ритм» впервые за пять лет отчитался о прибыли

Согласно данным системы СПАРК, в 2022 году завод «Ритм» принёс его владельцу Валерию Скругу 31 млн рублей чистой прибыли. Четыре года подряд до этого предприятие было убыточным.

Чистая прибыль «Ритма» за прошлый год составила 31 млн рублей. Выручка от продажи целиком равнялась при этом 84,3 млн рублей.

В 2021 году чистый убыток составил 7,1 млн рублей, в 2020 — 39,9 млн рублей, в 2019 — 16,6 млн рублей, а в 2018 — 57 млн рублей.

Отметим, что выручка «Ритма» в 2021 году не сильно отличалась от выручки в 2022 году и равнялась 85,8 млн рублей. Самую большую выручку от продаж завод получил в 2020 году — 135,6 млн рублей. В тот же год предприятие отчиталось и о крупном убытке.

Сфера деятельности «Ритма» — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Бенефициаром завода является депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг, руководителем — Юрий Бредихин.

Напомним, что в 2021 году «Ритм» должен был выплатить сотрудникам 1,9 млн рублей. Без зарплаты остались 89 человек. После вмешательства прокурора компания погасила долги.

Завод «Ритм» в Белгороде выплатил зарплату после вмешательства прокуратуры
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