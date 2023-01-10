Вошёл в «Ритм»: белгородский завод Скруга впервые за пять лет отчитался о прибыли

Чистая прибыль «Ритма» за прошлый год составила 31 млн рублей. Выручка от продажи целиком равнялась при этом 84,3 млн рублей.
В 2021 году чистый убыток составил 7,1 млн рублей, в 2020 — 39,9 млн рублей, в 2019 — 16,6 млн рублей, а в 2018 — 57 млн рублей.
Отметим, что выручка «Ритма» в 2021 году не сильно отличалась от выручки в 2022 году и равнялась 85,8 млн рублей. Самую большую выручку от продаж завод получил в 2020 году — 135,6 млн рублей. В тот же год предприятие отчиталось и о крупном убытке.
Сфера деятельности «Ритма» — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Бенефициаром завода является депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг, руководителем — Юрий Бредихин.
Напомним, что в 2021 году «Ритм» должен был выплатить сотрудникам 1,9 млн рублей. Без зарплаты остались 89 человек. После вмешательства прокурора компания погасила долги.