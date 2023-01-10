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В Валуйках закончились детские антибиотики

Сегодня, 18:36
Фото: 1MI
Женщина не смогла купить лекарство своему ребёнку ни в одной аптеке. Губернатор Белгородской области рассказал причины такой ситуации.

Жительница города Валуйки пожаловалась губернатору на отсутствие детских антибиотиков. Врач прописал её ребёнку лекарство, которого не оказалось ни в одной аптеке города.

Ребёнку антибиотик прописал врач, а купить его невозможно. Фармацевты утверждают, что их нет на складе.
Елена, жительница Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уже получил критику в свой адрес и с утра занимается вопросом лекарств. Это уже не первый случай проблем с лекарствами в регионе. Месяц назад диабетики Старого Оскола остались без инсулина из-за того, что специалисты поздно оформили заявку на поступление препаратов.

При этом причины проблем с лекарствами кроются ещё и в другом. Губернатор рассказал, что все аптеки в области — частные.

Вячеслав Гладков: Все аптеки в Белгородской области — частные
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#Алина Харина#Губернатор#Медицина#Белгородская область#Валуйки#Вячеслав Гладков#Антибиотики#Дети#Аптека
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