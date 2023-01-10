В Валуйках закончились детские антибиотики

Вячеслав Гладков сообщил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уже получил критику в свой адрес и с утра занимается вопросом лекарств. Это уже не первый случай проблем с лекарствами в регионе. Месяц назад диабетики Старого Оскола остались без инсулина из-за того, что специалисты поздно оформили заявку на поступление препаратов.