В Валуйках закончились детские антибиотики

Жительница города Валуйки пожаловалась губернатору на отсутствие детских антибиотиков. Врач прописал её ребёнку лекарство, которого не оказалось ни в одной аптеке города.
Ребёнку антибиотик прописал врач, а купить его невозможно. Фармацевты утверждают, что их нет на складе.
Елена, жительница Белгородской области
Вячеслав Гладков сообщил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уже получил критику в свой адрес и с утра занимается вопросом лекарств. Это уже не первый случай проблем с лекарствами в регионе. Месяц назад диабетики Старого Оскола остались без инсулина из-за того, что специалисты поздно оформили заявку на поступление препаратов.
При этом причины проблем с лекарствами кроются ещё и в другом. Губернатор рассказал, что все аптеки в области — частные.