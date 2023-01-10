В тройном ДТП с «Газелью» в Белгородской области погибла женщина

Смертельная авария произошла в Новооскольском горокруге 10 января. На 66-м км трассы Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол в 07:15 столкнулись Kia, «Газель» и Mitsubishi Outlander.
За рулём первой иномарки была 43-летняя женщина, она погибла на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализировали 52-летнего водителя Mitsubishi.
По предварительным данным УМВД, автомобиль Kia выехал на встречку, где совершил касательное столкновение с «Газелью» и второй иномаркой.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Напомним, что в аварии на новогодних праздниках в Воронежской области погибла жительница Белгородской области. В соцсетях сообщают, что это была врач из Старого Оскола.