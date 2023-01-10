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В тройном ДТП с «Газелью» в Белгородской области погибла женщина

Сегодня, 09:54
Фото: УМВД России по Белгородской области
Столкнулись Kia, «Газель» и Mitsubishi Outlander. На месте погибла 43-летняя автомобилистка, которая была за рулём первой иномарки. Ещё один человека пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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ДТП

Смертельная авария произошла в Новооскольском горокруге 10 января. На 66-м км трассы Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол в 07:15 столкнулись Kia, «Газель» и Mitsubishi Outlander.

За рулём первой иномарки была 43-летняя женщина, она погибла на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализировали 52-летнего водителя Mitsubishi.

По предварительным данным УМВД, автомобиль Kia выехал на встречку, где совершил касательное столкновение с «Газелью» и второй иномаркой.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить обстоятельства аварии. 

Напомним, что в аварии на новогодних праздниках в Воронежской области погибла жительница Белгородской области. В соцсетях сообщают, что это была врач из Старого Оскола. 

Фото: УМВД России по Белгородской области
В страшной аварии под Воронежем в новогодние праздники погибла врач из Старого Оскола
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#Анастасия Афанасенко#Происшествия#Белгородская область#Новооскольский горокруг#ДТП#Авария#Гибель#Тройное дтп
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