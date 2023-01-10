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В страшной аварии под Воронежем в новогодние праздники погибла врач из Старого Оскола

Сегодня, 06:42
Фото: УМВД России по Воронежской области

В соцсетях сообщают о гибели белгородского медика в аварии под Воронежем

Александра Корниенко была врачом общей практики и работала в Старооскольской окружной больнице. О её смерти сообщили в группе медучреждения в соцсети. В старооскольских пабликах утверждают, что женщина погибла в аварии в Воронежской области.

Погибшей в аварии в Воронежской области оказалась медик из Старого Оскола. О смерти женщины уже сообщили в группе медучреждения и выразили соболезнования родным и близким.

Александра Корниенко была врачом общей практики в окружной больнице. Оскольчанка работала по профессии 31 год.

Напомним, ДТП произошло 5 января в Хохольском районе Воронежской области. 55-летняя женщина ехала за рулём за рулём Nissan. По предварительным данным воронежского УМВД, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Оскольчанка погибла, как и 9-летний пассажир второй иномарки. Также пострадали водитель Opel и его пассажирка.

Александра Корниенко
Фото: группа старооскольской больницы Святителя Луки Крымского во "ВКонтакте"
В ДТП в Воронежской области погибли белгородка и 9-летний ребёнок
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#Наталья Корявых#Происшествия#Смертельное ДТП#Воронежская область#Старый Оскол#Медик#Аварии
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