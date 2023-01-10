В страшной аварии под Воронежем в новогодние праздники погибла врач из Старого Оскола

Напомним, ДТП произошло 5 января в Хохольском районе Воронежской области. 55-летняя женщина ехала за рулём за рулём Nissan. По предварительным данным воронежского УМВД, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Оскольчанка погибла, как и 9-летний пассажир второй иномарки. Также пострадали водитель Opel и его пассажирка.