В приграничье Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

В селе Айдар Ровеньского района Белгородской области ввели карантин из-за бешенства у животного. Эпизоотический очаг зафиксировали на улице Садовой, 43. Неблагополучным по бешенству обозначили пункт, радиус которого составляет 500 метров.
В документе указано, что ограничительные мероприятия действуют в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.
Напомним, в конце декабря в регионе обнаружили новый очаг. На тот раз — в хуторе Евсеев Красногвардейского района. Постановление вступило в силу 27 декабря.
Всего в 2022 году в Белгородской области зарегистрировали более 30 случаев бешенства животных.