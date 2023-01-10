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В приграничье Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Ограничительные меры действуют в селе Айдар Ровеньского района, следует из постановления областного правительства.

В селе Айдар Ровеньского района Белгородской области ввели карантин из-за бешенства у животного. Эпизоотический очаг зафиксировали на улице Садовой, 43. Неблагополучным по бешенству обозначили пункт, радиус которого составляет 500 метров.

В документе указано, что ограничительные мероприятия действуют в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Напомним, в конце декабря в регионе обнаружили новый очаг. На тот раз — в хуторе Евсеев Красногвардейского района. Постановление вступило в силу 27 декабря.

Всего в 2022 году в Белгородской области зарегистрировали более 30 случаев бешенства животных.

В Белгородской области обнаружили новый очаг бешенства
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#Наталья Корявых#Общество#Бешенство#Карантин#Животные#Белгородская область#Ровеньский район#Постановление
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