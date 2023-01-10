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В Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей

Сегодня, 14:12
Фото: УМВД России по Белгородской области

Белгородцы украли из парка светящихся оленей

С набережной в Береговом пропала новогодняя инсталляция в виде двух светящихся фигурок оленей. Об этом полицейским сообщил глава поселения. Похитителями оказались 22-летний местный житель и его 24-летняя знакомая. Оленей нашли в доме девушки, сообщили в УМВД.

В парке в Береговом Прохоровского района пропали светящиеся олени. К полицейским обратился глава поселения. 

3 января на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что накануне ночью на набережную приезжал автомобиль ВАЗ, пассажиры которого и похитили фигурки оленей.

Инсталляцию прихватили 22-летний местный житель и его 24-летняя знакомая. Накануне перед кражей они вместе отдыхали на застолье. Оленей полицейские обнаружили дома у девушки. 

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В новогодние праздники в 2020 году в Белгороде, напомним, студент повалил светодиодную фигуру оленя. Ему назначили арест на 13 суток. Объяснить, чем ему так не понравилась инсталляция, молодой человек тогда не смог.

Повредивший новогоднего оленя в центре Белгорода студент получил 13 суток ареста
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#Анастасия Афанасенко#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Новый год#Белгородская область#Прохоровский район#Береговое#Олени#Кража#Молодёж#Парк#Набережная
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