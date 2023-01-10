В Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей

В парке в Береговом Прохоровского района пропали светящиеся олени. К полицейским обратился глава поселения.
3 января на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что накануне ночью на набережную приезжал автомобиль ВАЗ, пассажиры которого и похитили фигурки оленей.
Инсталляцию прихватили 22-летний местный житель и его 24-летняя знакомая. Накануне перед кражей они вместе отдыхали на застолье. Оленей полицейские обнаружили дома у девушки.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В новогодние праздники в 2020 году в Белгороде, напомним, студент повалил светодиодную фигуру оленя. Ему назначили арест на 13 суток. Объяснить, чем ему так не понравилась инсталляция, молодой человек тогда не смог.