В Белгородской области ликвидируют компанию с украинскими владельцами

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Голден Тайл Восток» с 4 мая 2022 года находится на стадии ликвидации. Компания была зарегистрирована в 2008 году. Организация расположена в Белгороде, на улице Дзгоева, 4. Основной вид деятельности «Голден Тайл Восток» — оптовая торговля строительными материалами и изделиями.