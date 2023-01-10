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В Белгородской области ликвидируют компанию с украинскими владельцами

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Речь идёт об ООО «Голден Тайл Восток». Компания была зарегистрирована в 2008 году.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Голден Тайл Восток» с 4 мая 2022 года находится на стадии ликвидации. Компания была зарегистрирована в 2008 году. Организация расположена в Белгороде, на улице Дзгоева, 4. Основной вид деятельности «Голден Тайл Восток» — оптовая торговля строительными материалами и изделиями.

Руководителем компании является Надежда Алборова.  Головная компания организации находится на Украине. С 2013 года 100% доли в уставном капитале принадлежит ТОВ «Голден Тайл» из Киева.

Отметим, что доходы ООО «Голден Тайл Восток» в 2021 году превысили 2 млрд рублей, а расходы — 1 млрд рублей.

В 2022 году выручка компании составила 204 млн рублей, а сумма убытка составила 32 млн рублей.

Напомним, что летом прошлого года на стадии ликвидации находилась одна из компаний «Агро-Белогорье» — ООО «Плодородие». Организация предоставляет услуги в области животноводства. На стадии ликвидации ООО «Плодородие» находится с марта текущего года.

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Компания#Ликвидация#Алина Харина
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