В Белгородской области ликвидируют компанию с украинскими владельцами

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Голден Тайл Восток» с 4 мая 2022 года находится на стадии ликвидации. Компания была зарегистрирована в 2008 году. Организация расположена в Белгороде, на улице Дзгоева, 4. Основной вид деятельности «Голден Тайл Восток» — оптовая торговля строительными материалами и изделиями.
Руководителем компании является Надежда Алборова. Головная компания организации находится на Украине. С 2013 года 100% доли в уставном капитале принадлежит ТОВ «Голден Тайл» из Киева.
Отметим, что доходы ООО «Голден Тайл Восток» в 2021 году превысили 2 млрд рублей, а расходы — 1 млрд рублей.
В 2022 году выручка компании составила 204 млн рублей, а сумма убытка составила 32 млн рублей.
Напомним, что летом прошлого года на стадии ликвидации находилась одна из компаний «Агро-Белогорье» — ООО «Плодородие». Организация предоставляет услуги в области животноводства. На стадии ликвидации ООО «Плодородие» находится с марта текущего года.