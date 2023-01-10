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В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
Показатель на первое полугодие составил чуть более 100 тыс. рублей, следует из постановления городской администрации. Примечательно, что в сравнении со вторым полугодием 2022 года норматив уменьшился почти на 12 тыс. рублей.

В Белгороде утвердили новую среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Сумма на первое полугодие 2023 года составила 100 369 рублей. Согласно документу, показатель нужен для обеспечения жильём отдельных категорий граждан.

Интересно, что норматив на первое полугодие 2022 года был выше — 107,3 тыс. рублей рулей за квадратный метр общей площади жилья. На второе полугодие прошлого года показатель составлял 112,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с июля 2022 года в Белгороде квадратный метр в новостройке подешевел на 33 тыс. рублей. По состоянию на сентябрь того же года «квадрат» стоил 85 тыс. рублей.

Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.
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