В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

В Белгороде утвердили новую среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Сумма на первое полугодие 2023 года составила 100 369 рублей. Согласно документу, показатель нужен для обеспечения жильём отдельных категорий граждан.
Интересно, что норматив на первое полугодие 2022 года был выше — 107,3 тыс. рублей рулей за квадратный метр общей площади жилья. На второе полугодие прошлого года показатель составлял 112,1 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с июля 2022 года в Белгороде квадратный метр в новостройке подешевел на 33 тыс. рублей. По состоянию на сентябрь того же года «квадрат» стоил 85 тыс. рублей.