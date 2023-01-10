Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Состоятся ли в этом году крещенские купания в Шебекинском горокруге?

Вчера, 21:10
Фото: 1MI
Купания.
Всё будет зависеть от оперативной обстановки, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

В вечернем прямом эфире у главы Шебекинского городского округа Владимира Жданова поинтересовались, планируется ли в этом году устраивать крещенские купания. В настоящий момент в округе неспокойно, поэтому этот вопрос волнует многих белгородцев.

Владимир Жданов ответил, что пока купания планируется устроить, но всё будет зависеть от оперативной обстановки в округе.

Планируем, но нужно будет всё согласовать с нашими спецслужбами и федеральными структурами. Будем продолжать мониторить ситуацию в нашем округе и, если ведомства нам согласуют, обязательно проведём купания.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа

Напомним, что на протяжении последних месяцев Шебекинский округ периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. За всё время в результате прилётов погибли и пострадали несколько человек. Вечером 9 января в округе также громко, у части жителей пропало электричество.

Христиане празднуют Крещение Господне
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела ШебекиноСо стороны Украины обстреливают ШебекиноВ Шебекино из окна выпал молодой человекОчевидцы рассказали подробности обстрела Шебекино
#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Крещение
Подпишитесь
В соцсетях белгородцам отвечает фейковый помощник Вячеслава Гладкова
Вчера, 20:34
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Вчера, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Вчера, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Вчера, 15:12
Как зиму «переживут» повреждённые при обстрелах дома в Белгородской области?
Вчера, 17:08
Информация о разрешении полётов из аэропорта Белгорода оказалась фейком
Вчера, 18:13