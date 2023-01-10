Состоятся ли в этом году крещенские купания в Шебекинском горокруге?

В вечернем прямом эфире у главы Шебекинского городского округа Владимира Жданова поинтересовались, планируется ли в этом году устраивать крещенские купания. В настоящий момент в округе неспокойно, поэтому этот вопрос волнует многих белгородцев.
Владимир Жданов ответил, что пока купания планируется устроить, но всё будет зависеть от оперативной обстановки в округе.
Планируем, но нужно будет всё согласовать с нашими спецслужбами и федеральными структурами. Будем продолжать мониторить ситуацию в нашем округе и, если ведомства нам согласуют, обязательно проведём купания.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа
Напомним, что на протяжении последних месяцев Шебекинский округ периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. За всё время в результате прилётов погибли и пострадали несколько человек. Вечером 9 января в округе также громко, у части жителей пропало электричество.