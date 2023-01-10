Пьяный белгородец «заминировал» следовавший на стоянку автобус

1 октября нетрезвый житель Старооскольского горокруга сообщил охраннику автостоянки о том, что пассажирский автобус якобы заминирован. По его словам, в ПАЗ-32054 находилось взрывное устройство.
Охранник вызвал экстренные службы, но они ничего не нашли. Правоохранители задержали 62-летнего телефонного хулигана и возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о минировании (ч. 1 ст. 207 УК РФ).
Старооскольский городской суд приговорил хулигана к шести месяцам ограничения свободы. Помимо этого, мужчине придётся возместить понесённые экстренными службами расходы за ложный вызов. Приговор в силу не вступил.