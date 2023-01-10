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Пьяный белгородец «заминировал» следовавший на стоянку автобус

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI

Белгородца ограничили в свободе за пьяное «минирование» автобуса

Нетрезвый мужчина сообщил охраннику автостоянки о том, что пассажирский автобус заминирован. Прибывшие на место экстренные службы в транспорте ничего не нашли. Суд уже вынес наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

1 октября нетрезвый житель Старооскольского горокруга сообщил охраннику автостоянки о том, что пассажирский автобус якобы заминирован. По его словам, в ПАЗ-32054 находилось взрывное устройство.

Охранник вызвал экстренные службы, но они ничего не нашли. Правоохранители задержали 62-летнего телефонного хулигана и возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о минировании (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Старооскольский городской суд приговорил хулигана к шести месяцам ограничения свободы. Помимо этого, мужчине придётся возместить понесённые экстренными службами расходы за ложный вызов. Приговор в силу не вступил. 

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Минирование#Стоянка#Автобус#Приговор#Ограничение свободы#Пьяный
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