Пьяный белгородец «заминировал» следовавший на стоянку автобус

Белгородца ограничили в свободе за пьяное «минирование» автобуса

Нетрезвый мужчина сообщил охраннику автостоянки о том, что пассажирский автобус заминирован. Прибывшие на место экстренные службы в транспорте ничего не нашли. Суд уже вынес наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры.