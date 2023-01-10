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Торчащий две недели из земли снаряд под Белгородом обозначили розовым тазом: фото

Сегодня, 08:46
Фото: «Белгородский андеграунд»

Неразорвавшийся украинский снаряд под Белгородом огородили розовым тазиком

Заметили его в хуторе Панков Шебекинского горокруга. Местные жители обозначили опасное место тазиком, чтобы никто на него не наехал. Фото публикует «Белгородский андеграунд».
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СВО

Жители хутора Панков в Шебекинском горокруге сообщили о том, что на одном из участков из земли торчит снаряд. Находится он там, по словам очевидцев, больше двух недель. Опасное место местные жители обозначили расколотым тазиком, чтобы никто на снаряд не наехал.

Хутор Панков только в декабре несколько раз попадал под обстрел ВСУ. 9 декабря пострадало одно частное домовладение. Через десять дней при обстреле получили повреждения два дома. Пострадавших среди мирных жителей в обоих случаях не было.

Тем временем Шебекино попало под очередной обстрел минувшей ночью. Повреждения получили 12 домов и две машины.

Фото: «Белгородский андеграунд»
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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Панков#Фотофакт#Снаряд#Тазик
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