Торчащий две недели из земли снаряд под Белгородом обозначили розовым тазом: фото

Жители хутора Панков в Шебекинском горокруге сообщили о том, что на одном из участков из земли торчит снаряд. Находится он там, по словам очевидцев, больше двух недель. Опасное место местные жители обозначили расколотым тазиком, чтобы никто на снаряд не наехал.