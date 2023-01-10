Торчащий две недели из земли снаряд под Белгородом обозначили розовым тазом: фото

Жители хутора Панков в Шебекинском горокруге сообщили о том, что на одном из участков из земли торчит снаряд. Находится он там, по словам очевидцев, больше двух недель. Опасное место местные жители обозначили расколотым тазиком, чтобы никто на снаряд не наехал.
Хутор Панков только в декабре несколько раз попадал под обстрел ВСУ. 9 декабря пострадало одно частное домовладение. Через десять дней при обстреле получили повреждения два дома. Пострадавших среди мирных жителей в обоих случаях не было.
Тем временем Шебекино попало под очередной обстрел минувшей ночью. Повреждения получили 12 домов и две машины.