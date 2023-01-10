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«Озолотился уже»: белгородцы осудили таксистов, берущих с военных большие деньги

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI

Белгородцы осудили зарабатывающих на военнослужащих таксистов

Крик души одной из жительниц региона опубликовали в группе «Короча наизнанку» в соцсети. Женщина попросила таксистов по-человечески относиться к военнослужащим. По её мнению, местные водители сознательно завышают цены и тем самым зарабатывают на бойцах.
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СВО

Жительница Корочанского района попросила таксистов проявить уважение к военнослужащим и не устанавливать для них намеренно высокую стоимость поездки. Тем более, когда для этого нет оснований.

По словам местной жительницы, желающие обогатиться таксисты берут непомерную плату с пассажиров-военнослужащих за небольшой отрезок пути между двумя сёлами.

Хочу обратиться к не уважаемым таксистам Корочанского района. Как же вам не стыдно, как вам ваша совесть позволяет брать с солдат такие большие деньги?! С села **** до магазина в селе ***** вы берёте с них почти по 2000 рублей, а точнее — 1700 рублей! Как сказал один таксист: «Я озолотился уже».
обращение жительницы Корочанского района

Женщина призвала водителей относиться к военнослужащим по-человечески и с пониманием, а не стараться заработать на них деньги.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#СВО#Белгородская область#Военнослужащие#Такси#Стоимость поездки#Жалоба
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