Опасен ли фестиваль вареников в Белгороде? Губернатор прокомментировал ситуацию

Уже в эту субботу на Соборной площади Белгорода пройдёт фестиваль вареников. Кто-то его с нетерпением ждёт и предвкушает пир, кто-то из-за ситуации в регионе — боится. Так, во время прямого эфира местная жительница Наталья спросила у Вячеслава Гладкова, насколько опасно проводить фестиваль вареников сейчас.