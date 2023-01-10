Опасен ли фестиваль вареников в Белгороде? Губернатор прокомментировал ситуацию

Уже в эту субботу на Соборной площади Белгорода пройдёт фестиваль вареников. Кто-то его с нетерпением ждёт и предвкушает пир, кто-то из-за ситуации в регионе — боится. Так, во время прямого эфира местная жительница Наталья спросила у Вячеслава Гладкова, насколько опасно проводить фестиваль вареников сейчас.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков не изменил свои взгляды на жизнь в приграничье во время праздников.
Позиция моя не изменилась: если есть опасность и мы видим её — никакие мероприятия проводить нельзя. Но, исходя из того, что мы приграничный регион, отменять Новый год, свадьбы, дни рождения и другие праздники недопустимо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Так, если опасность появится, то мероприятия отменят. Губернатор пообещал, что все необходимые действия для сохранения безопасности людей на фестивале вареников будут соблюдены. Рисковать жизнями белгородцев не собираются.
Напомним, из-за фестиваля в Белгороде временно перекроют дороги. Схему ограничений можете посмотреть в нашем материале.