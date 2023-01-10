Обстрел, планы на фестиваль вареников в Белгороде и гражданство депутата: итоги дня

Главной частью фестиваля станет угощение варениками. Их будут готовить по рецептам из разных регионов страны. Также в этом году муниципалитеты снова представят свои фирменные вареники. После подведения итогов районы и горокруга наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.