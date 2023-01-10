Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Обстрел, планы на фестиваль вареников в Белгороде и гражданство депутата: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Шебекино вновь попало под обстрел, в областном правительстве анонсировали программу гастрономического праздника, а экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории.

Обстрел Шебекино

В ночь на 10 января Шебекино в очередной раз попало под обстрел ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях происшествия. Повреждения получили 12 домовладений и два автомобиля. Также пострадала линия электропередачи.

СМС-рассылка начала приходить шебекинцам только в районе 0:30. Жителей попросили спуститься в укрытия. Как оказалось, сообщения людям дошли с опозданием.

Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела Шебекино: пострадали дома и машины
Узнать подробнее

Фестиваль вареников

В областном правительстве рассказали, что ждёт белгородцев на фестивале вареников. Гастрономический праздник пройдёт в Белгороде 14 января. На площадке фестиваля будут работать уличные театры, иммерсивные шоу и колядовщики, для гостей подготовили конкурсы и розыгрыши.

Главной частью фестиваля станет угощение варениками. Их будут готовить по рецептам из разных регионов страны. Также в этом году муниципалитеты снова представят свои фирменные вареники. После подведения итогов районы и горокруга наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.

Конкурсы, уличные театры и угощения: как пройдёт фестиваль вареников в Белгороде
Узнать подробнее

Инвестиционное гражданство Черногории 

Бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва и экс-владелец холдинга «Промагро» Константин Клюка теперь гражданин Черногории. Он получил инвестиционное гражданство. Это произошло 20 сентября 2022 года — за день до объявления частичной мобилизации.

Известно, что вместе с бывшим депутатом паспорта получили Анастасия Клюка, Мария Клюка и Борис Клюка. Для получения паспорта нужно инвестировать в развитие Черногории. Об этом ранее сообщали в Forbes.

Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории
Узнать подробнее
Читайте также:
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелахВ Белгороде перекроют дороги из-за фестиваля варениковБелгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Константин Клюка#Обстрел ВСУ#Гражданство#Фестиваль#Общество#Вареники
Подпишитесь
Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории
Сегодня, 14:11
В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
Сегодня, 12:38
Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами
Сегодня, 09:52
На издателя пропавшей в Белгороде книги завели первое дело за ЛГБТ-пропаганду
Сегодня, 11:53
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах
Сегодня, 14:46
Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники
Сегодня, 15:40