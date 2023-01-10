Обстрел, планы на фестиваль вареников в Белгороде и гражданство депутата: итоги дня

Обстрел Шебекино
В ночь на 10 января Шебекино в очередной раз попало под обстрел ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях происшествия. Повреждения получили 12 домовладений и два автомобиля. Также пострадала линия электропередачи.
СМС-рассылка начала приходить шебекинцам только в районе 0:30. Жителей попросили спуститься в укрытия. Как оказалось, сообщения людям дошли с опозданием.
Фестиваль вареников
В областном правительстве рассказали, что ждёт белгородцев на фестивале вареников. Гастрономический праздник пройдёт в Белгороде 14 января. На площадке фестиваля будут работать уличные театры, иммерсивные шоу и колядовщики, для гостей подготовили конкурсы и розыгрыши.
Главной частью фестиваля станет угощение варениками. Их будут готовить по рецептам из разных регионов страны. Также в этом году муниципалитеты снова представят свои фирменные вареники. После подведения итогов районы и горокруга наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.
Инвестиционное гражданство Черногории
Бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва и экс-владелец холдинга «Промагро» Константин Клюка теперь гражданин Черногории. Он получил инвестиционное гражданство. Это произошло 20 сентября 2022 года — за день до объявления частичной мобилизации.
Известно, что вместе с бывшим депутатом паспорта получили Анастасия Клюка, Мария Клюка и Борис Клюка. Для получения паспорта нужно инвестировать в развитие Черногории. Об этом ранее сообщали в Forbes.