Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток

29 декабря в Белгороде к 32-летнему местному жителю подошёл незнакомец и попросил за вознаграждение сесть за руль его Lexus. Сам водитель не мог управлять иномаркой, потому что выпил.
Белгородец согласился сесть за руль, по пути мужчины разговорились. Водитель заметил, что в иномарке нового знакомого лежит фейерверк. Мужчина предложил использовать его по назначению. Нетрезвый пассажир согласился.
Фейерверк решили устроить рядом с «Сити Моллом». Как сообщили в УМВД, 32-летний мужчина «вышел из автомобиля, запустил фейерверк и, насладившись несколькими залпами, уехал».
Против белгородца составили административный материал за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф или до 15 суток ареста.
Ограничения на продажу и запуск пиротехники в Белгородской области действуют как минимум до конца января. При этом запрета на использование бенгальских огней и хлопушек не было.