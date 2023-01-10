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Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI

Полицейские нашли запустившего предновогодний фейерверк у ТЦ белгородца

Мужчина объяснил, что в тот вечер ему пришлось побыть водителем Lexus по просьбе нетрезвого незнакомца, сообщили в УМВД. В иномарке лежал фейерверк, поэтому белгородцы решили использовать его по назначению. Залпы, правда, оценили не все — не только горожане, но и полицейские.

29 декабря в Белгороде к 32-летнему местному жителю подошёл незнакомец и попросил за вознаграждение сесть за руль его Lexus. Сам водитель не мог управлять иномаркой, потому что выпил.

Белгородец согласился сесть за руль, по пути мужчины разговорились. Водитель заметил, что в иномарке нового знакомого лежит фейерверк. Мужчина предложил использовать его по назначению. Нетрезвый пассажир согласился.

Фейерверк решили устроить рядом с «Сити Моллом». Как сообщили в УМВД, 32-летний мужчина «вышел из автомобиля, запустил фейерверк и, насладившись несколькими залпами, уехал».

Против белгородца составили административный материал за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф или до 15 суток ареста.

Ограничения на продажу и запуск пиротехники в Белгородской области действуют как минимум до конца января. При этом запрета на использование бенгальских огней и хлопушек не было.

Белгородцам разрешили продавать и покупать хлопушки и бенгальские огни на Новый год
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