Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток

Полицейские нашли запустившего предновогодний фейерверк у ТЦ белгородца

Мужчина объяснил, что в тот вечер ему пришлось побыть водителем Lexus по просьбе нетрезвого незнакомца, сообщили в УМВД. В иномарке лежал фейерверк, поэтому белгородцы решили использовать его по назначению. Залпы, правда, оценили не все — не только горожане, но и полицейские.